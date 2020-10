O calor abafante que se estabeleceu em Curitiba e região por causa de uma massa de ar quente promete ser ainda mais forte nesta quinta-feira (1.º). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), um novo recorde de altas temperaturas pode ser batido ao longo do dia, podendo até ultrapassar os 34º C. Não há previsão de chuva.

“Vai continuar quente, sem chuva, bastante seco e com destaque para as altas temperaturas. Curitiba deve registrar entre 33º C e 34º C. No Litoral também deve passar dos 30º C”, aponta o meteorologista Samuel Braun, do Simepar. No interior, o calor vai ser ainda maior.

LEIA MAIS – Calor em excesso aumenta risco de infarto e derrame, alertam os médicos

Em Maringá, os termômetros devem chegar a 40°C e o recorde deve ser na cidade de Querência do Norte, no Noroeste do Paraná, onde a máxima pode chegar a 41°C.

Ainda conforme o Simepar, a sexta-feira (2) ainda deve continuar quente em Curitiba, com mínimas próximas dos 20º C e máximas ainda perto dos 33º C. Porém, o tempo começa a mudar com a chegada da noite.

“A previsão de mudança é durante a noite de sexta-feira, quando o vento deve mudar de direção, por causa de uma frente fria que passa pelo oceano. Com isso, o céu passa a ficar encoberto e segue assim até o fim de semana”, diz Braun.

VIU ESSA? – Calorão vai piorar a crise hídrica e pode faltar água pra valer em Curitiba e região

E a mudança deve ser brusca. Embora não haja previsão de chuva, as máximas previstas para o sábado (3) e o domingo (4) na capital não devem ultrapassar os 20º C.

Litoral

Nas praias do Paraná, conforme aponta o Simepar, também não há previsão de chuva nesta quinta-feira e as temperaturas sobem. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as mínimas que devem ser registradas nos termômetros giram em torno dos 18º C, com máximas de 28º C, podendo chegar a 30º C.