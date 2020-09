Para quem sofreu com o calor no último domingo (27) em Curitiba, com a temperatura mais alta do ano, de 33,5°C, é bom se preparar: a previsão é de que o primeiro dia de outubro na capital, quinta-feira (1.°), seja ainda mais quente!

publicidade

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) é que a temperatura chegue a 34°C quinta-feira. Ou seja, a quinta pode ser o dia mais quente do ano em Curitiba e região e, também, o mais quente dos últimos 17 anos registrado no mês de setembro, assim como já foi domingo. No mesmo dia, o calor elevado também deve ser registrado no Norte do Paraná, onde a previsão aponta máximas de até 40º C.

LEIA MAIS – Temporal provoca estragos, quedas de árvore e deixa 8,7 mil imóveis sem luz em Curitiba

Se a expectativa se concretizar, a quinta-feira vai superar o recorde de dia mais quente do ano registrado domingo (27), quando as temperaturas máximas chegaram aos 33,5º C em Curitiba. Foi o dia mais quente em setembro nos últimos 17 anos. O calor do fim de semana, inclusive, junto com os fortes ventos e a passagem de uma frente fria, contribuiu para a formação de temporais que causaram estragos na capital e em diversas regiões do estado. O volume de chuvas em alguns bairros chegou aos 47 mm. Pancadas de chuva também foram registradas ao longo da manhã e tarde desta segunda-feira (28).

De acordo com o Simepar, a frente fria que passou pelo Paraná começa a perder força terça-feira (29), mas as temperaturas ainda devem se manter amenas. A temperatura já começa a subir quarta-feira (30), quando Curitiba pode alcançar 32°C. “Há condições meteorológicas para isso. Por enquanto, o mapa do Simepar aponta que uma massa de ar mais quente pode ocasionar temperaturas elevadas neste dia”, explica a meteorologista Larissa de Freitas, do Simepar. “Vamos seguir observando se essa previsão se mantém até quinta-feira”, aponta a Larissa de Freitas.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.