A chuva e as rajadas de vento que provocaram temporal e até chuva de granizo na noite de domingo ( 27) em Curitiba e região metropolitana ainda deixa casas e empresas sem energia elétrica nesta manhã segunda-feira (28). São 62 mil imóveis sem luz em todo o Paraná, entre eles 8.700 só na capital. A Defesa Civil de Curitiba registrou 55 ocorrências de distribuição de lona para atender destelhamentos. Não há desabrigados, desalojados ou feridos.

As rajadas de vento chegaram a 62 km/h, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), atingindo principalmente a região norte da cidade. No acumulado das últimas 12 horas, foram 20mm de chuva, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Os ventos contribuíram para a queda de árvores e galhos grandes. Até às 9 horas da manhã, a Central 156 registrou 104 quedas de árvores em Curitiba. Foram informadas ocorrências nos bairros Santa Cândida, Boa Vista, Abranches, Barreirinha, Bairro Alto, Cajuru, Matriz, Portão, Boqueirão, Pinheirinho, CIC, Bacacheri, Atuba, Uberaba, Pilarzinho, Guabirotuba, Batel, Ahu, São Lourenço, Juvevê, Cabral, Jardim Social, Cachoeira, Capão Raso, Capão da Imbuia, Santo Inácio e Tingui.

Sem luz!

Em Curitiba, são 8.700 imóveis sem luz nesta manhã de segunda-feira. Os bairros mais atingidos são Santa Cândida, Boa Vista, Abranches, Barreirinha, Bairro Alto e na Cidade Industrial de Curitiba. Em todo o Paraná, o temporal deste domingo deixou 179 mil imóveis sem energia e 62 mil casas ainda estão sem luz nesta manhã.

Segundo a Copel, 309 equipes estão trabalhando nas ruas em todo o estado. Em temporais o trabalho é ininterrupto, e não existe previsão exata do tempo necessário para o retorno da luz. Além disto, o vento pode prejudicar na hora do conserto.

Até água?

A Sanepar informa que devido a uma queda de energia na rede da Copel que atende estações elevatórias de água da Sanepar, ocorrida na noite deste domingo (27), pode haver falta de água e/ou redução de pressão na rede nos seguintes bairros, em Curitiba: Abranches, Pilarzinho, Taboão, Boa Vista, São Lourenço, Cachoeira, Barreirinha, Santa Cândida.