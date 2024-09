Rapaz desaparece no Paraná e família está agoniada atrás de notícias

A família de Douglas Schoenberg, de 36 anos, está agoniada desde sexta-feira (13). O rapaz está desaparecido e o mistério está ainda maior depois que seu carro foi encontrado em Guarapuava, na região centro sul do Paraná. Dentro do veículo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou todos os documentos e o celular de Douglas.

Douglas é assistente social e também trabalhava como motorista de aplicativo no período noturno na região de Ponta Grossa, Campos Gerais. No sábado (14), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) entrou em contato com a família avisando que o veículo que Douglas utilizava foi encontrado abandonado na entrada de Guarapuava, na BR-277, 130 km de Ponta Grossa.

O boletim de ocorrência do rapaz desaparecido foi registrado em Ponta Grossa. A mãe de Douglas está em Guarapuava junto com amigos do rapaz.

Viu o Douglas? Ajude!

Caso tenha informações que possa ajudar a família a encontrar o rapaz desaparecido, entre em contato com os telefones (42) 99817-0325 e (42)99945-8245.

