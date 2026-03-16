Rafael Greca recebe maior honraria acadêmica da PUCPR

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Rafael Valdomiro Greca de Macedo recebe, nesta terça-feira (17/03), o título de Doutor Honoris Causa, concedido pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). A honraria foi aprovada por unanimidade em reunião do Conselho Universitário (CONSUN) da Universidade, realizada em 17 de novembro de 2025.

Essa honraria é a mais alta distinção acadêmica concedida por uma instituição universitária a personalidades que tenham prestado serviços à comunidade.

Aos 69 anos, o engenheiro e economista curitibano passa a integrar um seleto grupo de personalidades cuja trajetórias já foram reconhecidas pela PUCPR. Entre os nomes que possuem o título estão: Zilda Arns, Ney Aminthas de Barros Braga, Dom Pedro Fedalto, Cláudio Pastro, Sergius Elderly, Metry Bacila, Ives Gandra da Silva Martins, Desmond Mpilo Tutu, Padre Zezinho, Gianfranco Ravasi e Marcelo Gleiser.

Por que Greca receberá o título?

De acordo com o reitor da PUCPR, Ir. Rogério Renato Mateucci, a trajetória de Rafael Greca reflete a ideia de cidade como espaço de cuidado, de política como ato educativo e de governo como serviço à coletividade.

“Em sua atuação pública, promoveu uma visão pautada pelo compromisso com a dignidade humana, pelo cuidado com as pessoas e pela busca da justiça social – princípios que dialogam profundamente com a missão da PUCPR. Por isso, ao conceder esse título de Doutor Honoris Causa, reafirmamos a vocação da Universidade de reconhecer trajetórias que, por meio do conhecimento, da cultura e do serviço à sociedade, contribuem para a construção de um futuro mais humano, sustentável e solidário”, afirma Mateucci.

Na vida política, o homenageado já foi vereador, deputado estadual e federal, presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Ministro de Estado do Esporte e Turismo e prefeito de Curitiba por três vezes.

Paralelamente, mantém produção como escritor, editor e pesquisador da área de História, sendo membro da Academia Paranaense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná.

Aberta ao público, a solenidade começa às 19 horas, no Teatro Guaíra. Os interessados em assistir à cerimônia podem se inscrever previamente online.