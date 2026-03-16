Após reunião com chefão, “cacique” do PSD crava: Ratinho Jr. é o escolhido

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O cacique catarinense Jorge Bornhausen (PSD-SC) afirmou que o PSD deve anunciar o nome do governador do Paraná, Ratinho Junior, como pré-candidato à Presidência da República no próximo dia 25, antecipando o prazo estipulado pelo presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab.

Além do paranaense, os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, estão entre os presidenciáveis cotados pela sigla.

“Ficou ajustado que no dia 25 de março será anunciado o nome do Ratinho Junior. Eu faço parte da comissão de escolha. Evidentemente, respeitando os outros dois grandes governadores, eu optei pelo Ratinho Junior, que é de centro-direita como eu. Esse é o caminho que o eleitorado deseja”, declarou a jornalistas o ex-senador e ex-governador de Santa Catarina.

Na semana passada, Bornhausen se reuniu com Kassab, em São Paulo, para discutir a escolha do presidenciável e a disputa interna no PSD catarinense pela pré-candidatura ao governo estadual.

Apuração da Gazeta do Povo corrobora que o governador do Paraná é o nome mais cotado pela cúpula nacional do PSD. Uma liderança do partido ouvida pela reportagem afirma que a reação em torno do nome do governador paranaense consolidou-o como o principal nome da sigla para seguir com o projeto presidencial.

A liderança destacou a “habilidade política” de Kassab ao criar a expectativa pela definição do nome após colocar os três governadores como opções na corrida pela pré-candidatura oficial à Presidência pelo PSD. Nesta semana, Ratinho Junior visita o terminal portuário de Gioia Tauro, na região da Calábria, na Itália, em busca de parcerias e investimentos para o estado do Paraná.

Até o dia 4 de abril, Ratinho Junior já adiantou que deve deixar o governo estadual, atendendo ao prazo de desincompatibilização do cargo, previsto pela legislação eleitoral para disputa nas urnas em outubro.