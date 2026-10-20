QuintoAndar amplia atuação em Curitiba e aposta em IA para o mercado imobiliário

Quem procura um imóvel nem sempre faz isso durante o horário comercial. Pode ser à noite, depois do trabalho e das tarefas com a família, quando nem todo corretor está online. É justamente nesse intervalo que muitas imobiliárias deixam escapar oportunidades. Para tentar mudar esse cenário, o Grupo QuintoAndar chega a Curitiba com uma plataforma que integra todo o mercado imobiliário e traz uma inteligência artificial capaz de atender potenciais clientes a qualquer hora.

Batizado de QuintoAndar for Business, o ecossistema reúne os portais Imovelweb e Wimoveis, o Marketplace QuintoAndar, o CRM Univen e a Domi, nova assistente virtual de vendas. A proposta é centralizar recursos que hoje costumam funcionar de forma fragmentada, evitando que corretores percam um tempo precioso alternando entre diferentes sistemas para acompanhar contatos, recomendar imóveis, qualificar leads, organizar negociações e visitas e recuperar contatos que “esfriaram”.

Segundo Bernardo Dorigo, diretor-geral de QuintoAndar for Business, a iniciativa não pretende concorrer com as imobiliárias, mas funcionar como uma ferramenta de produtividade para ampliar as oportunidades de negócio. Curitiba é a nova etapa de um plano de expansão que avança por diferentes capitais brasileiras, com a chegada a uma nova cidade a cada mês, segundo a empresa.

IA atende até fora do horário comercial

A principal novidade é a Domi, inteligência artificial integrada ao WhatsApp, aos portais de anúncios e ao CRM. A ferramenta pode responder aos interessados 24 horas por dia, entender o que procuram, apresentar opções de imóveis, qualificar contatos e agilizar o agendamento de visitas.

A estimativa apresentada pela empresa durante o lançamento é que até 70% dos contatos digitais recebidos por imobiliárias ficam sem resposta. A Domi busca reduzir essa perda de oportunidades ao iniciar a conversa assim que o cliente demonstra interesse, mesmo quando a equipe comercial não está trabalhando.

Na prática, o assistente faz perguntas sobre o tipo de imóvel desejado, a finalidade da busca (compra ou aluguel), a quantidade de quartos e a região de preferência. Com essas informações, apresenta anúncios mais alinhados ao perfil do interessado. A ferramenta também analisa a navegação para identificar preferências e refinar as sugestões ao longo da busca.

Se o cliente quiser conhecer um imóvel, a Domi pode encaminhar o agendamento da visita. A confirmação depende, porém, da disponibilidade que o corretor precisa verificar com o proprietário. O nome da assistente também pode ser personalizado pelas imobiliárias que aderirem à plataforma.

A ideia é deixar para os profissionais as etapas em que o relacionamento e a negociação são fundamentais, enquanto a tecnologia assume parte do primeiro atendimento e do restante do processo burocrático.

Plataforma quer proteger o trabalho do corretor

Outro foco do QuintoAndar for Business é a segurança das negociações. A empresa pretende identificar e combater o chamado by-pass imobiliário, quando as partes tentam fechar negócio diretamente para evitar a intermediação e a comissão do corretor.

De acordo com o grupo, os mecanismos de monitoramento já permitiram devolver mais de R$ 20 milhões a imobiliárias e descredenciar mais de 120 usuários da plataforma por violações às regras de segurança. No Marketplace, as imobiliárias mantêm o relacionamento com seus clientes e podem conectar seus imóveis a uma demanda adicional gerada pela plataforma.

A empresa cita como exemplo a Revenda Imóvel, de São Paulo. Após entrar no Marketplace e usar a Domi, a imobiliária registrou crescimento de 117,6% no volume de vendas, dobrou o valor geral de vendas (VGV) e aumentou em 83% a comissão gerada. Em bairros onde um imóvel estava parado há 10 meses, ele foi vendido em cinco dias após a entrada na plataforma. Atualmente, cerca de 80% das vendas da empresa acontecem em parceria com a plataforma.

Curitiba entra na estratégia de expansão

A capital paranaense é considerada uma praça estratégica para o grupo. Segundo dados do Similarweb citados pela empresa, os portais do QuintoAndar somam na capital o maior tráfego do mercado imobiliário local e reúnem mais de 100 mil imóveis anunciados. No país, os portais do grupo registram 27 milhões de visitas por mês, o equivalente a uma média de 800 mil acessos por dia.

Dorigo descreve Curitiba como um mercado exigente e afirma que a oferta da plataforma acompanha o perfil da demanda brasileira: aproximadamente metade dos imóveis disponíveis é usada e metade é nova. Segundo ele, essa proporção reflete o equilíbrio observado no mercado, que também conta com um volume expressivo de lançamentos.

Além das soluções para imobiliárias, o grupo passa a atuar diretamente com sua frente de vendas de imóveis na capital, ampliando as opções para quem deseja comprar uma propriedade pela plataforma.

Em âmbito nacional, o QuintoAndar informa manter cerca de 300 mil contratos de aluguel ativos e fechar aproximadamente 3 mil contratos de compra e venda por mês. A empresa ainda não dispõe de números consolidados específicos de Curitiba.