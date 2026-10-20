Muffato inaugura supermercado com IA, 100% autônomo em Curitiba

O Grupo Muffato inaugura nesta quarta-feira (21), a partir das 8h30, a nova Muffato Go em Curitiba. Localizada na Rua Cândido de Abreu, 90, em frente ao Shopping Mueller, a loja aposta em uma nova geração de tecnologia para oferecer uma experiência de compra totalmente autônoma. A proposta resume-se no slogan da rede: “Entrou, pegou e foi”.

O funcionamento é diferente de um supermercado tradicional. Para entrar, o consumidor precisa baixar o aplicativo do Super Muffato, cadastrar uma forma de pagamento e escanear um QR Code na entrada, para ter a catraca de acesso liberada. Dentro da loja, basta pegar os produtos desejados e sair. A cobrança é automática e o comprovante enviado pelo aplicativo.

A operação utiliza inteligência artificial, visão computacional, aprendizado de máquina e sensores para identificar os produtos retirados das prateleiras e associá-los ao cliente. Assim, a compra dispensa caixas, filas e a passagem dos itens por um leitor de código de barras. Caso o consumidor devolva um produto ao mesmo lugar, o sistema ajusta a seleção da compra e elimina o item da lista.

Nova geração de mercados autônomos

O Muffato Go estreou em Curitiba em novembro de 2022, quando o Grupo Muffato apresentou o modelo como o primeiro mercado 100% autônomo da América Latina. Conforme a varejista, a nova unidade do Centro Cívico é uma evolução da experiência, com sensores atualizados e inteligência artificial aprimorada para tornar a identificação dos produtos mais precisa. Tanto que o Muffato intitula esta segunda unidade como “a primeira loja 100% I.A. da América Latina”.

A inauguração amplia a presença do formato na capital paranaense e reforça a aposta do grupo em tecnologia aplicada ao varejo alimentar. A proposta é oferecer agilidade para compras rápidas, sem a necessidade de enfrentar filas ou passar pelo caixa convencional.