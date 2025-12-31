Quente e com chuvas? Veja a previsão do tempo no Paraná para janeiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O primeiro mês de 2026 no Paraná será marcado por volumes de chuva e temperaturas dentro da média histórica, com as típicas tempestades de verão nos períodos mais quentes, segundo previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Janeiro caracteriza-se pelo predomínio de intensas massas de ar quente e úmido, criando condições propícias para a formação frequente de tempestades. Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar, explica que as chuvas mais significativas ocorrem geralmente entre a tarde e a noite, podendo causar inundações e alagamentos devido à sua intensidade, apesar da curta duração.

As regiões serranas e litorâneas tendem a experimentar chuvas mais intensas, com volumes que podem chegar a 50 mm em curtos períodos. No interior do estado, o aquecimento diurno também favorece a formação de nuvens de tempestade, com possibilidade de granizo, rajadas de vento e alta incidência de raios.

As temperaturas em janeiro devem permanecer elevadas, com mínimas acima de 20°C em grande parte do estado e máximas frequentemente ultrapassando os 30°C, especialmente nas regiões Oeste, Sudoeste, Noroeste e norte do Litoral. A sensação térmica tende a ser ainda mais alta devido à umidade elevada.

Quanto às precipitações, o Litoral deve registrar os maiores volumes, com acumulados históricos superiores a 300 mm no mês. Outras regiões, como o entorno de Maringá, Londrina e áreas próximas a General Carneiro, Cascavel e Rio Negro, esperam entre 200 mm e 225 mm de chuva acumulada.

O Simepar não prevê períodos de estiagem para janeiro de 2026, mantendo a expectativa de um mês típico de verão, com calor intenso e chuvas frequentes em todo o estado.

