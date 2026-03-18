Queima de fios provoca incêndio e gera muita fumaça no Água Verde

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Um incêndio embaixo de uma ponte no bairro Água Verde, em Curitiba, provocou muita fumaça e deixou vizinhos em alerta na noite desta quarta-feira (18/03). As chamas, que teriam começado após a queima de fios no local, se alastraram rapidamente pelas tubulações plásticas, gerando uma cena que chamou a atenção de quem passava pela Rua Maranhão.

Moradores da região relataram que o fogo começou quando algumas pessoas começaram a queimar fios no local. As chamas atingiram tubulações de plástico e se espalharam rapidamente, provocando muita fumaça.

“Começou a sair uma fumaça preta, forte, debaixo da ponte e depois já começaram as chamas. O pessoal ficou bem preocupado, porque parecia que o fogo cada vez aumentava mais. Pensavam que poderia ser até um combustível que estava vazando ali, porque o fogo estava em uma proporção muito rápida”, relata Roberto Kuss, que estava passando pela região da Avenida Kennedy, quando viu a fumaça.

Assista:

Vídeo: Roberto Kuss | Colaboração

“Os moradores das residências falaram que o pessoal que pega lixo reciclável tem o costume de queimar os fios ali. Chegou a ter chamas dos dois lados da ponte. O calor era muito forte”, completa Kuss.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. Não há informações sobre feridos ou danos materiais.