Queijos, doces, vinhos: o que encontrar na Feira Sabores do Paraná 2025?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Parque Barigui, em Curitiba, virou o grande palco da agricultura familiar paranaense com a abertura da Feira Sabores do Paraná 2025. O evento, que começou ontem no Centro de Eventos Positivo, reúne mais de 120 empreendedores rurais que não se contentaram apenas em produzir matéria-prima, mas investiram na transformação através de agroindústrias.

“Esta feira reflete o momento espetacular que o Paraná passa. O Estado é o que mais cresce, se desenvolve, atrai investimentos, mais preserva e menos desmata”, disse o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Marcio Nunes. “Vivemos um ciclo sustentável”.

A celebração da agroindústria paranaense traz uma vitrine completa: doces, temperos, queijos, vinhos e mel são os carros-chefe do evento, que este ano inclui uma seção especial de hortaliças. Todos os produtos estão regularizados sanitariamente e seguem a legislação de rotulagem. O artesanato regional também marca presença.

Entre os expositores está o casal Talita Maria Pereira e Alisson, de Ibaiti, no Norte Pioneiro. A Agrobueno, agroindústria da família, participa de seu primeiro grande evento comercializando risoto desidratado com produtos orgânicos do sítio familiar. “Somente este ano conseguimos a certificação, a licença da vigilância sanitária e o aval da prefeitura”, disse Talita.

A mudança do convencional para o orgânico, com apoio do IDR-Paraná, agregou valor à produção. “O ganho é maior”, explicou Talita. “O convencional tinha muita perda, mas o orgânico dá para vender também para mercado convencional”.

Maria Lúcia da Silva, da Sabor da Vila, de Ourizona, representa bem o sucesso das agroindústrias familiares. “Comecei do zero e foi aqui na Feira Sabores do Paraná que cresci”, disse a produtora de temperos e doces, que participou do evento entre 2007 e 2014, retornando no ano passado.

Atividades durante a feira

Além das vendas, a feira oferece aulas-show gastronômicas a partir desta sexta-feira. Chefs ensinarão receitas com ingredientes tradicionais disponíveis na feira ou cultivares desenvolvidas pelo IDR-Paraná. As inscrições para as 30 vagas de cada aula podem ser feitas no próprio local.

O evento conta ainda com um espaço dedicado à erva-mate, uma das culturas mais tradicionais do Paraná, e um estande da Associação dos Vitinicultores do Paraná (Vinopar), que apresenta 11 rótulos para venda.

A entrada é gratuita. Hoje e amanhã a feira funciona das 11h às 22h, e no domingo das 11h às 20h.