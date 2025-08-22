Show celebra música raiz com talentos paranaenses no Teatro do Paiol

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O show “Folia Caipira” chega ao Teatro do Paiol nesta sexta-feira (22), às 20h, para uma verdadeira celebração da música raiz brasileira. O espetáculo reunirá grandes nomes da cena musical paranaense em uma apresentação que promete levar o público a uma viagem ao coração da cultura caipira.

O show conta com a participação dos músicos Oswaldo Rios (voz e violão), Rogerio Gulin (viola caipira) e Rubens Nunes Pires (acordeon), integrantes do renomado Grupo Viola Quebrada. Juntos, eles se unem ao talento de Pedro Solak (percussão) para interpretar um repertório que honra a tradição e a originalidade da música do interior.

O público terá a oportunidade de apreciar uma seleção musical cuidadosamente preparada, que mescla composições autorais com clássicos que marcaram gerações. O show contará com canções próprias do Grupo Viola Quebrada, como “Estação”, “Meus Retalhos” e “Flor de Algodão”, que fazem parte do CD autoral Meus Retalhos.

A apresentação também ganhará um toque especial com a interpretação de sucessos atemporais, como “As Mocinhas da Cidade”, “Saudade de Minha Terra” e “Romaria”, garantindo uma experiência musical rica e inesquecível para todos os presentes.

O show será no Teatro do Paiol, que fica na Rua Coronel Dulcídio, 517 – Prado Velho, Curitiba. Os ingressos custam R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada). As vendas das entradas são pelo site Sympla.

