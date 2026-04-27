Queda de caminhão na Represa do Capivari provoca vazamento de material tóxico

A queda de um caminhão na Represa do Capivari, entre a noite de domingo (26/4) e a madrugada desta segunda-feira (27/4), provocou o derramamento de cerca de 4.955 litros de substâncias com potencial risco ambiental.

O acidente ocorreu na BR-116, em Campina Grande do Sul, após o motorista perder o controle da direção e o veículo despencar de uma ribanceira. O motorista e uma menina de quatro anos morreram.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a carga incluía cerca de 4.500 litros de um produto aderente com alto potencial tóxico, que pode causar irritações na pele e liberar vapores nocivos. O restante, aproximadamente 1.600 litros, corresponde a um verniz hidrogenado, utilizado como base para aplicação de tintas.

Após o acidente, equipes foram até o local para avaliar a extensão do impacto ambiental. A empresa responsável pelos produtos também foi acionada para fornecer informações técnicas sobre a carga. “Estamos conferindo as notas para identificar as quantidades e avaliar o risco dessas substâncias”, explicou o tenente Dal’Maso, do 7º Batalhão de Bombeiros Militar.

Em nota, o Instituto Água e Terra (IAT) confirmou o vazamento de parte da carga e a ocorrência de dano ambiental. A empresa responsável pelo transporte já acionou o seguro obrigatório para contenção e mitigação dos impactos na represa.

Motorista e criança morrem na Represa do Capivari após acidente

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão passava pela BR-116 sentido São Paulo quando o motorista perdeu o controle do veículo, que caiu dentro da represa. No caminhão estava o motorista, de 25 anos, a esposa e a filha dela, de 4 anos.

O casal conseguiu sair do veículo. No entanto, o homem, que é padrasto da menina, voltou para resgatar a criança, mas os dois não retornaram da água. Os bombeiros foram acionados para prestar atendimento de busca e salvamento. Por volta das 2 horas da manhã, o corpo da criança foi encontrado a uma profundidade de sete metros, preso dentro da cabine do veículo.

Já o corpo do homem foi encontrado no início da tarde desta segunda-feira.