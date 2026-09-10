O que fazer em Curitiba? Quinta (10) tem samba, cinema coreano, teatro e Beatles “elétricos”

A programação cultural de Curitiba e Região Metropolitana reúne nesta quinta-feira (10) opções para quem gosta de música, teatro, cinema e literatura. Entre os destaques estão a roda de samba com Maytê Corrêa, a estreia de “Cão Vadio”, da Trupe Ave Lola, e a abertura da quarta edição do Korean Film Festival (KOFF), com exibição gratuita de um longa sul-coreano.

A agenda também se estende a Campo Largo, que recebe a 33ª Feira da Louça, com 78 expositores, oficinas e programação gastronômica. Para quem busca um programa ligado à literatura e ao jornalismo, há ainda o lançamento do livro 2018 – A cumplicidade entre o TRF4 e a Lava Jato, com bate-papo com um dos autores, enquanto o rock ganha espaço com a apresentação dos Rock Raccoons, em uma versão elétrica dos Beatles.

Confira, a seguir, a agenda cultural desta quinta-feira (10):

Shows e Apresentações ao Vivo

Rock Raccoons – Beatles Elétrico

A banda Rock Raccoons apresenta o repertório dos Fab Four em versão elétrica, trazendo volume, atitude e energia de pista de dança sem a pose tradicional de cover. A formação conta com músicos renomados da cena independente curitibana, como Rodrigo Magno, Thiago Rosiak, Nicholas Rugenski e Eduardo Sombra.

Horário: a partir das 20h.

Local: Crossroads (Av. Iguaçu, 2310, Água Verde, Curitiba – PR);

Ingressos: ingressos e reservas pelo WhatsApp (41) 3243-3711.

Roda de Samba convida Maytê Corrêa

O Conservatório de Música Popular de Curitiba promove uma roda de samba especial convidando a cantora e intérprete Maytê Corrêa para uma noite dedicada aos ritmos tradicionais do samba.

Horário: a partir das 19h.

Local: Conservatório de Música Popular de Curitiba (CMPB);

Entrada gratuita.

Teatro e Artes Cênicas

Estreia da Peça “Cão Vadio”

A aclamada Trupe Ave Lola inicia a temporada oficial do seu novo espetáculo teatral “Cão Vadio”, trazendo uma montagem expressiva e envolvente no circuito cultural do São Francisco.

Temporada: de 9 a 20 de setembro. Quartas a sábados, às 20h, e aos domingos, às 11h e às 18h30;

Local: Teatro José Maria Santos (Rua Treze de Maio, 655);

Entrada gratuita.

Mostras de Cinema e Festivais

Korean Film Festival (KOFF) – Cerimônia de Abertura e Exibição

Curitiba recebe a quarta edição do Korean Film Festival com exibição de produções aclamadas do cinema sul-coreano. A abertura oficial nesta quinta conta com a exibição do longa-metragem “The World of Love” (2025), dirigido por Yoon Ga-eun, que aborda as descobertas e dilemas do amadurecimento juvenil.

Horário: às 18h30 (Cerimônia de abertura) e 19h00 (Exibição do filme);

Local: Teatro José Maria Santos (Rua Treze de Maio, 655);

Ingressos: gratuitos retirados na bilheteria 30 minutos antes da sessão.

Feiras e Lançamentos Literários

33ª Feira da Louça de Campo Largo

Um dos maiores eventos do setor cerâmico do Paraná reúne 78 expositores, oficinas, louças com preços especiais e a segunda edição da Feira da Louça Gourmet, com aulas-show de chefs renomados, além da famosa escultura “Dama da Louça”.

Horário: das 10h às 22h;

Local: City Center Outlet Premium (Rua João Bertoja, nº 1995, Itaqui de Cima, Campo Largo – PR)

Entrada gratuita.

Lançamento do Livro “2018 – A cumplicidade entre o TRF4 e a Lava Jato”

Sessão de lançamento e bate-papo da obra escrita pelos jornalistas José Luís Costa, Moisés Mendes e Rafael Guimaraens. O evento conta com a presença do coautor Moisés Mendes para debater a atuação do tribunal na Operação Lava Jato.

Horário: às 18h30;

Local: Rua José Antoniassi, 21, Vista Alegre.

Entrada gratuita. Livro à venda no local por R$ 50.