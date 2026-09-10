Servidores da Caixa e Banco do Brasil entram em greve nesta quinta

Servidores da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil entram em greve por tempo indeterminado a partir desta quinta-feira (10). O motivo da paralisação são os impasses nas negociações sobre o custeio dos planos de saúde dos funcionários. Na Caixa, a greve é nacional, enquanto no Banco do Brasil apenas parte dos trabalhadores decidiu cruzar os braços. As informações são da Folha de S. Paulo.

O acordo coletivo dos bancários foi assinado na quarta-feira (9), com reajuste salarial acima da inflação para cerca de 500 mil trabalhadores. O índice definitivo será divulgado na sexta-feira (11) e corresponderá ao INPC acumulado entre setembro de 2025 e agosto de 2026, acrescido de 0,6% de aumento real. Durante a greve, os clientes devem recorrer aos canais digitais e demais alternativas de atendimento para realizar pagamentos e outros serviços bancários.

Na Caixa, o principal questionamento se refere ao Saúde Caixa, plano de assistência médica dos funcionários e dependentes. Atualmente, o trabalhador paga 3,5% do salário-base e R$ 480 mensais por dependente. A proposta apresentada pela Caixa elevaria a contribuição para 5,5% do salário-base, além de aumentar o valor mensal por dependente para R$ 870. A proposta foi rejeitada em 93 bases sindicais.

A Caixa afirmou que mantém as negociações abertas com as entidades dos empregados e pretende renovar o acordo coletivo. O objetivo, segundo o banco, é construir um entendimento que contemple os interesses de todas as partes envolvidas.

No Banco do Brasil, o impasse também envolve o plano de saúde, mas a paralisação não foi aprovada por toda a categoria. Dos sindicatos que realizaram assembleias, 39 aceitaram a proposta de aporte de R$ 360 milhões para manter o plano até novembro, 60 rejeitaram e decidiram continuar negociando e 27 aprovaram a greve. Entre as bases que aderiram à paralisação estão Belo Horizonte, Bahia, Ceará e Piauí.

O Banco do Brasil informou que participa das negociações nacionais conduzidas pela Federação Nacional dos Bancos e mantém uma mesa específica para tratar das demandas de seus funcionários. Além do reajuste, os bancários terão direito à Participação nos Lucros e Resultados, calculada conforme o salário e o lucro de cada banco. O benefício de 2026 será pago até março de 2027, com antecipação prevista ainda neste mês.