Quatro são presos por tráfico e receptação de fios de cobre em Curitiba

A capital paranaense intensifica a luta contra o furto de cabos e fios de cobre. Na tarde desta quarta-feira (7), a Prefeitura de Curitiba deflagrou a 5ª fase da Operação Cabo Seguro, resultando na prisão de quatro pessoas em flagrante por diversos crimes, incluindo tráfico de drogas e receptação de fios de cobre.

A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), mobilizou mais de 100 agentes de segurança, que vasculharam 14 locais nos bairros Uberaba, Boqueirão e Alto Boqueirão. O objetivo? Desmantelar as redes criminosas que afetam diretamente o fornecimento de serviços essenciais à população curitibana.

Rafael Ferreira Vianna, secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, destaca o impacto positivo da operação: “As ações têm sido efetivas, com a redução desse tipo de ocorrências, dos furtos de cabos e fios de cobre.” Vianna ressalta o papel crucial do Departamento de Inteligência na identificação e mapeamento dos pontos críticos.

Durante as fiscalizações, os agentes apreenderam uma quantidade significativa de cabos e fios de cobre. O Grupo de Operações com Cães (GOC) da Guarda Municipal também localizou drogas, incluindo mais de 50 pedras de crack, 12 pinos de cocaína e 7 buchas de haxixe.

A operação não se limitou apenas à segurança. A Secretaria Municipal de Urbanismo aplicou sete autuações administrativas em estabelecimentos sem alvará de funcionamento, reforçando a importância da regularização dos comércios locais.

Ana Cláudia Machado, superintendente da SMDT, enfatiza o poder da colaboração entre as forças de segurança: “É muito gratificante essa atuação em conjunto com a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal e também outras secretarias do município, Copel e Sanepar. Se existe o crime organizado, existe também uma força de segurança que trabalha integrada e unida para combater esse tipo de infração em Curitiba”.

Desde o início da Operação Cabo Seguro, em 4 de fevereiro, o saldo é impressionante: 31 pessoas presas e mais de 40 pontos fiscalizados em diversas regiões da cidade. A Prefeitura reforça que a participação da comunidade é fundamental nessa luta. Cidadãos podem denunciar furtos de cabos através do telefone 153 da Guarda Municipal, disponível 24 horas por dia.

A batalha contra o furto de cabos em Curitiba continua, e cada fase da operação representa um passo importante para garantir a segurança e o bem-estar dos curitibanos. A cidade mostra que, com ação integrada e participação cidadã, é possível enfrentar desafios complexos e construir uma Curitiba mais segura para todos.