R$ 300 mil em drogas; quatro pessoas são presas em operação contra o tráfico em bairro de Curitiba

Quatro pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (2) investigadas por fazerem parte de uma rede de tráfico de drogas que atuava no bairro Fazendinha, em Curitiba. A operação conseguiu apreender ainda 5 mil porções de drogas com valor estimado em R$ 300 mil.

A operação realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) é um desdobramento de ofensiva deflagrada em junho do ano passado, quando oito pessoas foram presas, integrantes de um grupo criminoso que movimentou R$ 19 milhões com origem no tráfico de drogas.

“Na primeira fase [da operação], focamos na liderança da organização criminosa, e em lavagem de dinheiro”, informou Ricardo Casanova, delegado da PCPR, em entrevista ao Meio Dia Paraná. “Eles movimentaram, durante cinco anos, aproximadamente R$ 20 milhões. Do material apreendido na primeira fase, a análise mostrou quem eram as pessoas que coordenavam o tráfico na rua”, disse.

Para a operação desta quinta, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão. Na ofensiva, os agentes apreenderam 2,5 quilos de cocaína e 2,8 quilos de crack, divididos em mais de 5 mil porções. Todo o material será destruído, informa a PCPR.

Grupo funcionava como empresa

As investigações mostraram que a organização contava com hierarquia bem definida e divisão de tarefas, com uma pessoa na liderança, um responsável pela operação e parte financeira, um cuidando do armazenamento e do laboratório de drogas, um integrante cuja função era transportar os entorpecentes e alimentar as “biqueiras”, e ainda outros encarregados de gerenciar os pontos de venda.

A estrutura “corporativa” do grupo contava também com prestação de contas, controle de estoque a partir de relatórios periódicos e divisão de trabalho por turnos nas biqueiras.

Ainda segundo o delegado, o grupo utilizava dependentes químicos, que recebiam a droga para consumo e também para efetuar as vendas, que aconteciam na rua.