Polícia prende inspetor de escola no Paraná suspeito de estupro de vulnerável

Um homem de 68 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (1º) em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, investigado pelo crime de estupro de vulnerável. Ele trabalhava como inspetor em uma escola particular no município, e segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), se aproveitou da condição para violentar pelo menos duas alunas, de nove anos.

A investigação teve início depois que as duas meninas revelaram às mães e de forma espontânea, durante um evento de homenagem ao Dia das Mães no dia 7 de maio, sobre o comportamento do inspetor. A denúncia foi encaminhada à direção do colégio, que em sindicância interna identificou a ação do funcionário e o demitiu. Em seguida, a polícia instaurou um inquérito policial. Segundo a PCPR, os atos eram recorrentes.

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O homem foi alvo de mandado de prisão, busca e apreensão na manhã desta quarta. Na casa dele, os agentes da PCPR apreenderam um celular, que será submetido à perícia para auxiliar nas investigações e verificar se existem outras vítimas. A Justiça acatou o pedido de prisão temporária feito pela PCPR a partir do que foi apurado durante o inquérito. A intenção é evitar a possibilidade de destruição de provas.

“Com o avanço das investigações, foi possível identificar uma terceira vítima, uma adolescente de 12 anos”, informa a delegada da PCPR, Renata Batista. Segundo o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria) de Ponta Grossa, o suspeito já tem antecedentes criminais por ato obsceno. Ele vai permanecer preso até o final das investigações.

A Polícia Civil informa que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da própria PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.