Quatro cidades do Paraná batem recorde de calor neste domingo

O calor predominou neste domingo (07/12) no Paraná. Com os termômetros disparando na casa dos 30ºC em diversas regiões do estado, quatro municípios registraram as temperaturas mais elevadas do ano, segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

As cidades que bateram o próprio recorde anual neste domingo foram:

Cândido de Abreu: 38,6ºC

Pinhais: 34,2ºC

União da Vitória: 33,7ºC

Palmas: 31,8ºC

Apesar de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), ter registrado temperatura mais alta, os curitibanos também sentiram o calor intenso neste domingo. De acordo com o Simepar, a máxima da capital paranaense foi de 32,1ºC.

Já Altônia, no noroeste do Paraná, foi o município que “menos derreteu” neste domingo, registrando a máxima de 26,7ºC.

Calor vai continuar no Paraná?

Apesar das altas temperaturas e céu limpo neste domingo, a segunda-feira (08/12) deve ser de instabilidade no Paraná, com previsão de tempestades e ventos fortes.

O Simepar afirma que a formação de um sistema de baixa pressão sobre os países vizinhos dará origem a um ciclone extratropical, o que vai favorecer o aumento da instabilidade no estado.

“Ao longo do dia, a chuva deverá se espalhar por todas as regiões do estado, começando pelo oeste e seguindo em direção ao leste. A partir da tarde, o potencial para tempestades aumenta, com fortes rajadas de vento, alta incidência de raios, chuvas intensas e, eventualmente, a queda de granizo pontual”, prevê o Simepar.

Em Curitiba, a mínima prevista para esta segunda é de 17ºC e a máxima de 28ºC.