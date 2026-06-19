Onde seriam distribuídas drogas e arsenal milionários apreendidos em Campo Largo?

Um carregamento de drogas e armas de grosso calibre foi apreendido nesta quinta-feira (18) no bairro Vila Operária, em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Segundo a Polícia Civil, parte dos quase 500 quilos de drogas encontrados com dois homens, que foram presos em flagrante, ficariam na capital e o restante seria destinado ao sul do país.

A corporação estima que drogas, armas, veículos e objetos pessoais de luxo apreendidos na operação ultrapassem R$ 22 milhões.

A partir de denúncias anônimas sobre tráfico de drogas, a Polícia Civil iniciou monitoramento na rua Santos Dumont. No local, identificaram o transporte de cargas sendo feito de um caminhão para um utilitário. O volume transferido entre os veículos chamou a atenção dos agentes, que fizeram a abordagem.

Ao todo, a polícia apreendeu 459 quilos de drogas. No utilitário, estavam mais de 100 quilos de crack, 35 quilos de cocaína, um fuzil AR15, calibre 5,56mm, nove pistolas calibre 9mm e cerca de quinze peças desmontadas de fuzil calibre 7,62mm.

Segundo o delegado da Polícia Civil, Victor Loureiro, o carregamento foi embarcado na região Oeste do Estado, e tinha com objetivo alimentar facções criminosas de Curitiba e região metropolitana que atuam no narcotráfico e também em crimes como roubo a banco. “Próximo a esse local [onde a PCPR fez a abordagem] o caminhão pode ter encostado para carregar de drogas e armas, para esse carregamento chegar à capital e o restante da droga seguir para a região Sul do país”, disse em entrevista ao Meio Dia Paraná.

Arma de guerra

Dois homens foram presos em flagrante, pai e filho, de 65 e 26 anos, respectivamente, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, uso de documento falso e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A polícia identificou que o mais velho, que na abordagem apresentou uma CNH falsa, já tem mandado de prisão em aberto pela prática dos outros crimes. Segundo Loureiro, o fuzil 7,62mm é considerado arma de guerra, de uso de exércitos pelo mundo.

“[Foi] uma das maiores apreensões da história, especialmente de fuzis 7,62, uma arma de guerra com potencial lesivo impressionante utilizada por forças armadas de outros países e que fatalmente acabariam nas mãos de outros criminosos para estabelecer algum tipo de domínio territorial aqui no Estado”, explicou.

A operação identificou ainda um terceiro veículo e objetos pessoais de luxo, que também foram apreendidos. Os nomes dos homens presos em flagrante não foram revelados.