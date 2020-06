A quarta-feira (03) vai permanecer cinzenta em Curitiba e com temperatura abaixo dos 16 graus. A chuva só irá retornar na quinta-feira de uma maneira moderada. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a precipitação acumulada deve atingir 15.5 mm, muito pouco para aliviar a estiagem que atinge todo o Paraná e provoca rodízio no abastecimento de água na capital e na região Metropolitana.

Para hoje, a máxima em Curitiba chegará aos 16 graus no período da tarde. À noite, uma pequena queda na temperatura. Uma dica legal é curtir em casa os sucessos da boemia curitibana com a banda Squalidus Johnsons. Esta turma está disponibilizando músicas na plataforma Spotify que faz alusão ao Bar do Pudim que fechou em maio, e até ao Gato Preto, ponto tradicional da madrugada.

No litoral, o dia também vai estar nublado, mas com temperatura mais alta. Em Guaratuba, a máxima deve bater 19 graus e com uma chance de chuva na Serra do Mar. Já no interior, quem vai ter sol são os moradores do Oeste e Sudoeste. Em Cascavel, a máxima chega a 22 graus com céu claro durante o dia. Se tiver a oportunidade, curta o pôr do sol que vai ser bacana, mas seguindo sempre as recomendações para evitar o novo coronavírus. Uma ótima quarta-feira para você!

