Qual o melhor Prato Feito de Curitiba? Faça sua indicação para o Prêmio Bom Gourmet

O período de indicação para o Prêmio Bom Gourmet 2024 iniciaram nesta segunda-feira (27) e uma nova categoria by Rango Barateza vai eleger o Melhor Prato Feito de Curitiba por até R$ 30.

Para realizar a indicação é simples. É preciso fazer um cadastro no site do Prêmio Bom Gourmet, com um e-mail válido e CPF. Este ano, vale apenas uma indicação por CPF em cada categoria. As indicações vão até o dia 16 de junho.

Para ser eleito o melhor Prato Feito, a refeição precisa ser composta de arroz, feijão, proteína, acompanhamento e salada. O valor máximo é de R$ 30 pela refeição. Os restaurantes precisam oferecer a o PF no salão do restaurante. A indicação não é válida para restaurantes que só oferecem o prato como delivery.

Mais sobre o Prêmio Bom Gourmet

O Prêmio conta com o patrocínio da Good Food Service, Porto a Porto, Romanha Alimentos e Tramontina, e o apoio de Ceratti e Grafin. Essas parcerias só reforçam o compromisso em reconhecer e celebrar a excelência na gastronomia.

Fique de olho nas datas:

Indicação: de 27 de maio até 16 de junho.

de 27 de maio até 16 de junho. Votação: de 1.º de julho até 21 de julho.

de 1.º de julho até 21 de julho. Revelação dos campeões: 26 de agosto.

Marque essas datas no calendário e não perca a oportunidade de fazer parte desta celebração da gastronomia!

