Quadrilha de mulheres é desmantelada em megaoperação na RMC

Três mulheres suspeitas de integrarem um grupo criminoso foram presas em Piraquara, região metropolitana de Curitiba, nesta segunda-feira (30). A prisão aconteceu durante uma operação da Polícia Civil. Segundo a polícia, o grupo estava ligado a diversos furtos ocorridos na região.

A ação da polícia aconteceu simultaneamente em Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré e em Curitiba. Segundo a apuração da polícia, as investigadas possuem antecedentes criminais por furtos e receptação e tem um vasto histórico criminal.

“As autoras escolhiam locais com muitos produtos à mostra, buscavam distrair o proprietário ou funcionário, facilitando que as outras integrantes realizassem a subtração dos produtos. Esse é o modus operandi dessa associação criminosa”, afirma a delegada Juliana Cordeiro.

Após os furtos, as mulheres revendiam os produtos. Com as capturas desta segunda-feira, as três foram encaminhadas ao sistema penitenciário.

Denuncie!

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra furtos e roubos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou pelo telefone (41) 3590-1200, diretamente com a equipe de investigação.

