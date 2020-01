As inscrições para quem pretende tentar uma bolsa de estudos integral na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) vão até terça-feira (21). A universidade oferece 90 bolsas para cursos de graduação presencial, semipresencial e ensino à distância, distribuídas entre os campus de Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo.

Os primeiros colocados de cada campus, em um teste de matemática, português e conhecimentos gerais, terão direito a 100% de desconto para cursos tecnólogos, bacharelados e licenciatura. Já as outras bolsas são descontos de até 50% nas mensalidades.

O processo seletivo é uma prova com 30 questões objetivas e também uma redação. A prova será no domingo (26), com divulgação do resultado prevista para o dia 3 de fevereiro. As provas serão aplicadas nos campus de Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo.

Bolsas

Além das bolsas integrais para os cursos presenciais, também há uma bolsa de 100% para o primeiro colocado na modalidade de ensino à distância. Já os nove mais bem colocados em cada campus, sucessivamente, são contemplados por uma bolsa parcial de 50%, três de 30% e cinco de 20%.

Para participar preciso ficar atendo aos editais, para saber os detalhes de cada curso e modalidade, de acordo com o interesse do candidato e disponibilidade de bolsas. As inscrições podem ser feitas pela página VestiBolsa da PUCPR.