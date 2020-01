Segunda-feira nunca é um dia tão feliz ou animado, mas a terceira segunda-feira de janeiro (dia 20, em 2020) carrega um estigma ainda pior. Chamado por “Blue Monday”, ou segunda-feira azul, esse dia é considerado o mais triste de todo o ano, e alguns fatores podem, sim, colaborar para isso.

Embora a origem da data seja confusa – alguns alegam ser uma ação de marketing, outros remetem a um estudo de uma universidade do País de Gales – os motivos que levam ao cálculo do dia mais triste de todo um ano são compreensíveis.

As contas do fim (e do começo) do ano se acumulando, não há mais o clima das festas de Natal, Ano Novo e da família reunida, o retorno ao trabalho (e vendo alguns colegas curtindo as férias pelas redes sociais), as metas que foram postas no papel em dezembro, mas não saíram do mesmo em janeiro são alguns deles.

Há ainda a questão da estação do ano. Entre os habitantes do hemisfério Norte, o frio congelante dos dias nublados é uma variável importante para o descontentamento. Para os moradores do Sul do mundo, sol e calor podem ser um tanto excessivos nessa época e também gerar desconforto.

Esses são motivos que podem, conforme explica Nicole Cristino, psicóloga Clínica e Perinatal, especialista em Psicologia da Saúde e Hospitalar, favorecer as angústias e tornar o dia, de fato, mais triste que os demais.

“A angústia pode se acentuar quando as demandas sociais como essas são impostas. Estar, por exemplo, aquém das expectativas e da realidade fantasiosa das celebridades nas redes sociais funciona frequentemente como gatilho para crises de angústia e de ansiedade em períodos como esses”, explica a especialista em Psicologia da Saúde e Hospitalar, e membro da Wave Medicina Fetal.

Ainda segundo Nicole, essa melancolia é comum e percebida nos consultórios dos especialistas. “Conflitos familiares surgem com mais frequência, e a insatisfação com a vida pessoal, profissional, com o corpo e com os bens de consumo vem à tona com mais força tanto no fim de ano quanto no início”, afirma.

Proteja-se

Justamente por essa tendência, o primeiro mês do ano foi o escolhido para o projeto de atenção e cuidado à saúde mental Janeiro Branco. Dentre os objetivos da campanha, desenvolvida por profissionais de saúde mental no Brasil, está:

“Aproveitar a simbologia do início de todo ano para incentivar as pessoas a pensarem a respeito das suas vidas, dos seus relacionamentos e do que andam fazendo para investirem e garantirem Saúde Mental e Saúde Emocional em suas vidas e nas vidas de todos ao seu redor.”

De acordo com Nicole, a conscientização é um dos fatores de proteção mais importantes e deve ser o primeiro passo a ser dado. “Pensar nos fatores sociais que nos levam à angústia e ao sofrimento diante de demandas irreais é fundamental para compreendermos que entre um ano e outro há apenas um segundo de diferença”, completa a psicóloga.

O que fazer?

Se estiver se sentindo melancólico nessa época, lembre-se que é comum e ninguém está sozinho. Para manter uma saúde mental em dia, confira abaixo algumas sugestões do Ministério da Saúde: