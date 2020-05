Profissionais que querem se aperfeiçoar para ajudar a construir uma sociedade melhor após a pandemia de novo coronavírus têm a oportunidade de concorrer a uma bolsa de estudos em um curso de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). As inscrições vão até esta quarta-feira (27).

De acordo com a PUCPR, o programa de Bolsas Sociais da Pós-Graduação vai oferecer 219 bolsas parciais para cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (especialização) selecionados, com isenção de até 100% nas seis primeiras mensalidades, correspondendo a 20% do valor total do curso.

“A Universidade tem função social e precisamos nos mobilizar em momentos difíceis. A bolsa foi uma das formas encontradas para ajudar profissionais que não só desejam estudar em uma excelente instituição de ensino, mas que também querem usar essa capacitação para ajudar a sociedade, assim que a pandemia passar”, afirma a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da PUCPR Paula Trevilatto.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas até o dia 27 de maio, no site oficial da iniciativa. A cada inscrito, a PUCPR doará duas cestas básicas para o projeto SOS Vila Torres, que busca ajudar moradores da comunidade vizinha à Universidade durante a pandemia do coronavírus. O resultado será divulgado a partir das 17h do dia 29 de maio.

Podem se inscrever interessados que tenham diploma do Ensino Superior. O candidato deve preencher a ficha de inscrição com os dados pessoais – nome completo, CPF, e-mail e telefone para contato, escolher o curso que deseja concorrer à bolsa de estudos e fazer o upload do currículo em PDF.

Os candidatos também precisam gravar e enviar um vídeo no qual se apresentem e expliquem como sua área de atuação será impactada pela crise do coronavírus e como ele poderá atuar em prol do desenvolvimento da sociedade no contexto do “novo normal”. O vídeo deve ter como título o nome do candidato, ser gravado na posição horizontal e inserido em conta do YouTube que não tenha restrição de acesso. No momento da inscrição, o interessado precisa informar o link do vídeo.

Bolsa Social Pós PUCPR

Inscrições: até 27 de maio de 2020

Resultado: 29 de maio de 2020, a partir das 17h

Informações: https://estudenapuc.pucpr.br/bolsa-social