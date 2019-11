Sessenta e cinco crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, em situação de vulnerabilidade social apresentam, pela primeira vez, um espetáculo de teatro musical de Natal. Os jovens participam do projeto de contra-turno escolar Ilustrando Um Futuro Melhor, na Vila Verde, no bairro CIC. Junto com outros 30 alunos da Escola Municipal Professora América da Costa Saboia, o grupo tem duas encenações programadas para os dias 4 e 5 de dezembro.

A expectativa dos organizadores é reunir cerca de 3 mil pessoas. Uma das encenações será no teatro Peça por Peça, dia 4 de dezembro, as 16h, na Vila Verde, e a outra no dia seguinte, 5 de dezembro, no auditório da Regional da CIC. Esta apresentação será às 19h.

O musical mostra que não é só no período de Natal que devem surgir boas ações, mas principalmente no cotidiano. “A peça traz exemplos de atitudes simples que podem mudar a vida das pessoas, que muitas vezes estão sofrendo e passam despercebidas. É bem isso que o projeto Ilustrando Um Futuro Melhor faz há mais de dez anos pelas crianças e famílias assistidas. Protege, ampara, ama”, explica a coordenadora pedagógica e artística do espetáculo, Denise de Almeida.

Os ensaios estão acontecendo há seis meses. O teatro Peça por Peça fica na Rua Emílio Romani, 316, Vila Verde, enquanto o auditório Regional da CIC fica na Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2460, também no CIC.