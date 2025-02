Projeto quer vedar músicas que incitem crime, drogas e conteúdo sexual em escolas do PR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um projeto de lei protocolado pelo deputado estadual Luiz Fernando Guerra (União Brasil), quer propõe a vedação de execução de músicas e videoclipes com letras e coreografias que façam apologia ao crime, ao uso de drogas, ou expressem conteúdos verbais e não verbais de cunho sexual e erótico. A ideia é que a medida passe a valer para as unidades escolares da rede estadual de ensino.

“Nosso objetivo é assegurar ambientes saudáveis nas escolas, onde os estudantes possam aprender e crescer sem influências negativas. A exposição a conteúdos que promovem o crime, o uso de drogas ou conteúdos sexuais e eróticos pode ter consequências graves no desenvolvimento dos jovens, além de estimulá-los a adotar tais comportamentos, gerando problemas na vida adulta”, explicou o deputado.

Na justificativa do projeto, ele destaca que as escolas têm um papel fundamental na formação de cidadãos responsáveis, corretos e éticos. Ao vedar a execução desses conteúdos, Guerra defende que o estado estará contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e especialmente respeitosa. “Escola é o local onde as crianças precisam aprender o que é certo, e não sobre crime ou uso de drogas”, defende.

Em que pé está o projeto?

Após protocolado, o projeto deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para então ser votado em plenário pelos demais deputados.