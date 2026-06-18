Projeto para adolescentes terá oficinas gratuitas em Curitiba

A Unilehu (Universidade Livre para a Eficiência Humana) está com inscrições abertas para o Projeto Conecta Jovens, iniciativa voltada para adolescentes de 15 a 17 anos. O objetivo é o fortalecimento de vínculos e a promoção de oportunidades de aprendizagem, com atividades que oferecem desenvolvimento pessoal, protagonismo juvenil e ampliação de conhecimentos.

Os participantes terão acesso a oficinas de arte, tecnologia, comunicação, rodas de conversa e atividades em grupo. A participação no projeto é gratuita e os encontros acontecem na sede da Unilehu, na Rua Tamoios, 1500, no bairro Portão, em Curitiba.

Quem quiser se inscrever precisa entrar em contato pelo telefone (41) 99989-0479. Para confirmar a participação, é preciso ter em mãos RG e CPF do participante e dos responsáveis, comprovante de endereço, NIS (Número de Identificação Social, que pode ser obtido no gov.br) e declaração escolar (comprovante de matrícula).

As atividades começam no dia 22 de junho e os encontros acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, das 14h às 18h.