Juventude

Projeto para adolescentes terá oficinas gratuitas em Curitiba

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 18/06/26 10h26
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imagem mostra jovens, dois homens e duas mulheres, enfileirados fazendo gestos de saudação para a foto
Jovens terão atividades em grupo em projeto gratuito em Curitiba. Foto: Deposit Photos

A Unilehu (Universidade Livre para a Eficiência Humana) está com inscrições abertas para o Projeto Conecta Jovens, iniciativa voltada para adolescentes de 15 a 17 anos. O objetivo é o fortalecimento de vínculos e a promoção de oportunidades de aprendizagem, com atividades que oferecem desenvolvimento pessoal, protagonismo juvenil e ampliação de conhecimentos.

Os participantes terão acesso a oficinas de arte, tecnologia, comunicação, rodas de conversa e atividades em grupo. A participação no projeto é gratuita e os encontros acontecem na sede da Unilehu, na Rua Tamoios, 1500, no bairro Portão, em Curitiba.

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Quem quiser se inscrever precisa entrar em contato pelo telefone (41) 99989-0479. Para confirmar a participação, é preciso ter em mãos RG e CPF do participante e dos responsáveis, comprovante de endereço, NIS (Número de Identificação Social, que pode ser obtido no gov.br) e declaração escolar (comprovante de matrícula).

As atividades começam no dia 22 de junho e os encontros acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, das 14h às 18h.

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