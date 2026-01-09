Projeto de troca de geladeiras da Copel atinge 16 mil residências no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O projeto Trocou, Economizou, iniciativa da Copel para incentivar o uso eficiente de energia elétrica, já realizou a substituição de geladeiras em mais de 16 mil lares paranaenses.

A ação oferece desconto na aquisição de novos refrigeradores para substituir equipamentos antigos que consomem mais energia, além de trocar quatro lâmpadas por modelos LED mais econômicos.

Como trocar a geladeira velha por uma nova?

Para ter acesso ao benefício, o refrigerador a ser substituído precisa ter no mínimo cinco anos de uso e estar em funcionamento. O equipamento antigo é recolhido quando o novo é entregue, garantindo descarte ambientalmente adequado. O cliente também deve fornecer quatro lâmpadas incandescentes ou fluorescentes para receber as novas de LED.

Das 20 mil geladeiras disponibilizadas pela iniciativa, aproximadamente 1,7 mil ainda estão à disposição dos clientes. A compra pode ser efetuada nas Lojas Colombo no Paraná ou pelo televendas 0800 642 4242. Para participar, é necessário ser titular da unidade consumidora residencial de energia e estar com as contas de luz em dia.

