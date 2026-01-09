Bolão gigante do Paraná fica a um número de prêmio milionário da Mega Sena 2957

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O concurso 2957 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (08/01/2026), não teve ganhadores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa para o próximo sorteio, no sábado (10), subiu para R$ 20 milhões.

Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas, o Paraná teve destaque no resultado. Um apostador de Londrina, no Norte do Estado, acertou cinco dos seis números e levou um prêmio expressivo ao cravar a quina.

Números sorteados na Mega-Sena 2957

As dezenas sorteadas foram:

19 – 28 – 36 – 37 – 48 – 52

Bolão premiado em Londrina

A aposta vencedora da quina foi registrada em Londrina, na Lotérica Jardim Floresta, localizada no bairro Floresta. Trata-se de um bolão com 14 participantes, que garantiu um prêmio total de R$ 163.258,48.

Com a divisão, cada integrante do bolão receberá cerca de R$ 11,6 mil, valor que ainda assim chama atenção e reforça a tradição de apostas coletivas como estratégia para aumentar as chances nos concursos mais concorridos do país.

Mega-Sena segue acumulada

Sem ganhadores na sena, o prêmio principal acumulou novamente, aumentando a expectativa para o próximo concurso. A Mega-Sena é conhecida por registrar grande volume de apostas quando o valor ultrapassa a casa dos R$ 20 milhões, especialmente no Paraná, um dos estados com maior número de apostadores.

Como apostar no próximo sorteio

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado no sábado (10/01/2026). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília):

Nas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal

pela Caixa Econômica Federal Pelo site oficial das Loterias Caixa

Pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5,00. Também é possível participar por meio de bolões, organizados pelas próprias lotéricas.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉