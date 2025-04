Programa promete aumentar consultas em Curitiba e diminuir tempo de espera

A Prefeitura de Curitiba anunciou nesta quinta-feira (10) o programa Especialidades em Ação, que vai ampliar o acesso a consultas e exames especializados pelo SUS Curitibano. O lançamento do programa aconteceu no Centro de Eventos Imap Barigui e reuniu representantes de hospitais e clínicas contratadas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) para a realização de procedimentos especializados.

“O programa lançado hoje começa a valer no dia 15 de abril e vai acelerar a oferta de consultas e exames especializados em nossos serviços e nos hospitais e clínicas contratados para diminuir o tempo de espera. Lembrando que as pessoas que estão em situação de urgência e emergência são atendidas em sete a dez dias”, explicou o prefeito Eduardo Pimentel.

Pimentel lembrou que a área de especialidades foi tema das primeiras reuniões de secretariado, em janeiro, e que está feliz por poder entregar a ampliação de oferta desse atendimento nos primeiros 100 dias de gestão.

Oferta de consultas mensais especializadas em Curitiba será ampliada em 12 mil

Com o novo programa, a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba vai ampliar em 12 mil a oferta de consultas mensais de Oncologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Ortopedia e Cardiologia, passando das atuais 15 mil consultas ofertadas por mês nestas especialidades para 27 mil.

Além disso, haverá o acréscimo na oferta mensal de 5.540 exames, entre ultrassonografias, endoscopias e colonoscopias, passando dos atuais 11.743 mil ofertados por mês nestas três modalidades para 17.283 mil.

Outra atividade que está sendo intensificada em Curitiba com o programa Especialidades em Ação é a telerregulação das filas de especialidades. Com a ferramenta interna, o médico da atenção primária (posto de saúde) compartilha a situação clínica do paciente com o médico especialista telerregulador, que faz uma análise no prontuário eletrônico e orienta plano de cuidado a ser realizado na mesma unidade de saúde ou encaminha para atendimento em ambulatório de especialidade.

Com isso, os encaminhamentos para as especialidades são mais qualificados: o paciente é agendado corretamente para o serviço de acordo com seu quadro clínico e pode ser priorizado se houver indicação clínica.

Como vai funcionar o novo programa

O aviso de agendamento de consultas e exames é enviado ao usuário pelo aplicativo Saúde Já Curitiba, que pode confirmar a data e horário ou cancelar a agenda, caso não possa comparecer.

O cancelamento pode ser feito por duas vezes e aguardar nova agenda pelo aplicativo. Se o usuário cancelar a terceira proposta de data e horário, ele sai da lista de espera, assim como quando falta ao compromisso agendado. Nesses casos, ele deve voltar à Unidade de Saúde para reiniciar o processo de solicitação. Essa metodologia tem o objetivo de fluir a oferta de agendamentos sem prejudicar os que aguardam pelas consultas e exames especializados.

A SMS registra uma alta taxa de absenteísmo, que chega a quase 40%. “Esse é um desafio enfrentado pelo gestor público, pois afeta o cumprimento da pactuação do quantitativo de consultas estabelecidas em contrato do prestador e inviabiliza o acesso de mais usuários que se encontram em fila de espera”, declara a secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak. “As pessoas que confirmam a data precisam comparecer ou desmarcar o compromisso, dando a vez a outra pessoa que aguarda pelo serviço”, conclui.

Curitiba cumpre com a determinação da Lei Estadual Nº 21.242, de 23 de setembro de 2022, de dar publicidade e transparência ao acesso aos serviços especializados, incluindo a informação individual do cidadão no seu aplicativo Saúde Já Curitiba. Além de ter acesso à sua posição na lista de espera por procedimentos especializados, o usuário recebe pelo app o alerta de buscar atendimento em sua unidade de saúde em caso de piora dos sintomas.