“Invistam no Centro”, pede Eduardo Pimentel em evento com a ACP

Eduardo Pimentel, prefeito de Curitiba, fez um pedido para empresários da cidade, em um evento na Associação Comercial do Paraná (ACP) nesta quinta-feira (10). “Invistam no Centro. Tragam suas empresas ou abram escritórios ou filiais na região”, pediu o prefeito. O Centro de Curitiba passa por uma grande revitalização após viver um período de queda no movimento e fechamento de lojas, conforme mostrou a Tribuna recentemente.

A ideia é uma “parceria” entre os empresários e a prefeitura de Curitiba. “O município vai apoiar a criação de oportunidades de emprego no Centro. Só assim, juntos, vamos promover o desenvolvimento sustentável desta região, com mais empregos e mais pessoas voltando a trabalhar e morar aqui, pediu Eduardo Pimentel.

Pimentel contou que a renovação do Centro será um trabalho conjunto, realizado em diferentes etapas, a curto, médio e longo prazos, envolvendo poder público, empresas, instituições públicas e privadas, organizações da sociedade civil e a população na construção das soluções. Para isso foi criada a Comissão de Redesenvolvimento da Região Central de Curitiba, que tem como presidente o vice-prefeito e secretário municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação, Paulo Martins.

“Já começamos a desenvolver desde janeiro ações multissetoriais para devolver a atratividade ao bairro, com a realização de eventos como o Domingo no Centro, que levou milhares de curitibanos para a Rua Emiliano Perneta, a requalificação urbanística, a ampliação da segurança, o reforço de equipes da FAS para resgate da população em risco social, a reocupação de imóveis, os incentivos ao comércio e a preservação histórica”, destacou Eduardo Pimentel.

Ações de curto, médio e longo prazos que integram o programa Curitiba de Volta ao Centro:

Curto prazo: novo calçamento, ruas e iluminação, ações de abordagens de oferta de atendimento das pessoas em situação de rua, intensificação das abordagens, pela Guarda Municipal e polícias Civil e Militar, para repressão a roubos, furtos e tráfico;

Médio Prazo: Ao longo de 2025, reocupação da região central, com instituição do Aluguel Social;

Longo prazo: Ações que começam até 2028, incentivos aos empreendedores investirem em retrofit de prédios comerciais e residenciais que estão abandonados no Centro.

“Todas aquelas frentes que nós propusemos, que eram o acolhimento a moradores em situação de rua, iluminação e mais segurança, tudo isso está se concretizando. Vemos mais gente nas lojas, mais gente circulando, e isso é muito positivo”, disse Antônio Gilberto Deggerone, presidente da ACP.

