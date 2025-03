Domingo no Centro, em Curitiba, tem atrações especiais e novidade para os ciclistas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O programa Domingo no Centro, lançado em comemoração aos 332 anos de Curitiba chega neste domingo (16) com novas atrações das 9h às 15h. A Rua Emiliano Perneta será fechada no trecho entre a Praça Zacarias e a Rua Visconde de Nácar para que os moradores de toda a cidade possam curtir o trecho sem carro, com atividades, gastronomia e muito mais.

Nesta semana haverá muitas brincadeiras para as crianças, além de uma novidade para os ciclistas. A Rua Marechal Deodoro terá uma pista exclusiva para circulação de bikes, que começa na Rua Mariano Torres e vai até a Praça Zacarias, onde será montada uma estrutura de apoio com ferramentas, paraciclos e bomba de ar.

Cultura, gastronomia e entretenimento

Neste domingo, em especial, diversas atrações estão voltadas para as crianças. A Fundação Cultural de Curitiba, no palco na Praça Zacarias, levará os espetáculos Baquetinha (música, teatro e formas animadas), Gran Circo Stopim (circense) e Tupi Pererê. Além disso, a Família Folhas marca presença mais uma vez lembrando os curitibinhas da importância da separação do lixo.

Diversas oficinas gratuitas para o público infantil também estarão acontecendo, como a de compostagem e de stencil. Além disso, ao longo do dia, o Domingo no Centro terá camarim de pintura e diversos brinquedos à disposição das famílias, como cama elástica, circuito de bicicletas, jogos gigantes, gangorra inclusiva, entre outros.

Como será a ciclofaixa especial para ciclistas?

A Rua Marechal Deodoro terá uma pista exclusiva para circulação de bikes. O trecho reservado começa na Rua Mariano Torres e segue até a Praça Zacarias, onde será montada uma estrutura de apoio com ferramentas, paraciclos e bomba de ar.

“A ideia é que as pessoas adotem modais alternativos de trânsito, ou seja, utilizem a bicicleta para ir até o evento. Lembrando também que a passagem de ônibus aos domingos custa a metade, R$ 3”, disse o secretário do Governo Municipal, Marcelo Fachinello.

Outras atrações

Como parte do entretenimento, o Domingo no Centro tem uma quadra repleta de opções gastronômicas, exposição de carros antigos e barraquinhas com produtos de artesanato.

Já a Secretaria Municipal do Meio Ambiente estará doando mudas de árvores nativas e os profissionais da Secretaria Municipal da Saúde farão orientações de saúde para as pessoas que tiverem interesse.

Haverá ainda um esquema de atendimento especial para o programa Fala Curitiba, onde a população pode cobrar, reclamar e sugerir melhorias para os bairros e o Centro.

Serviço

Domingo no Centro

Rua Emiliano Perneta (da Praça Zacarias até a Rua Visconde de Nácar).

Das 9h às 15h

Gratuito

PROGRAMAÇÃO DO DIA 16/3

– Palco Fundação Cultural

10h – Espetáculo Baquetinha (música, teatro e formas animadas)

11h – Família Folhas

12h30 – Gran Circo Stopim (circense)

14h – Tupi Pererê

– Tenda FCC

Oficinas:

10h30 às 12h30 – Esculpindo Curitiba

10h às 15h – Camarim pintura infantil

14h – Oficina de Stencil

– Tenda SMMA

Das 9h àS 15h:

Oficina de Compostagem

Distribuição de árvores nativas

Pintura em material gráfico da Família Folhas para Crianças

E mais: feira de artesanato, jogos gigantes, cama elástica, ambiente kids, circuito de bikes, brinquedos inclusivos, foodtrucks, tenda de orgânicos e produtos da agricultura familiar, atendimento de saúde, Fala Curitiba, distribuição de mudas de árvores e exposição de carros antigos.

