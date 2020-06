Fundamentais nesta pandemia, os profissionais de saúde passam a contar com uma linha de ônibus exclusiva em Curitiba, a partir da próxima segunda-feira (29). A linha especial será a Expresso Exclusivo Saúde, que vai transportar apenas os profissionais e empregados do setor da saúde e fará o mesmo trajeto que o expresso Pinheirinho/Rui Barbosa, que liga o bairro Pinheirinho ao Centro da cidade.

De acordo com a prefeitura da Curitiba, a nova linha vai funcionar com dois horários em cada ponto final, com saídas às 6h e às 7h no terminal do Pinheirinho e às 18h e 19h da Praça Rui Barbosa. O pagamento será feito normalmente, com tarifa de R$ 4,50, a mesma paga pelos demais usuários do sistema de trasporte coletivo da capital.

“A iniciativa é uma forma de dar apoio a essa população que está na linha de frente de combate à covid-19 e que precisa se deslocar até os hospitais”, disse o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

Segundo o presidente da Urbs, o trajeto entre o terminal do Pinheirinho e a Praça Rui Barbosa tem grande concentração de clínicas, hospitais e centros de diagnósticos. “Temos 13 hospitais e uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) que podem ser apoiados por essa linha”, acrescentou. Entre os hospitais estão a Santa Casa, IPO, Trabalhador, Novo Mundo, Santa Cruz e Pequeno Príncipe. Por dia, 9,5 mil pessoas ligadas à saúde usam os ônibus na capital.

O Expresso Exclusivo Saúde vai atender tanto profissionais que atuam diretamente na saúde quanto em áreas de apoio em hospitais, como limpeza, alimentação e atendimento administrativo.

Essa é a segunda medida adotada pela empresa para atender os profissionais que estão ajudando a salvar vidas durante a pandemia. Os profissionais do setor já contam, desde a última segunda-feira (22) com prioridade no embarque nos ônibus da capital, benefício que será mantido pela Urbs nas demais linhas.

Como vai funcionar

Para poder embarcar no coletivo, os profissionais precisarão se identificar aos fiscais nos terminais com crachá ou documento que comprove que trabalham em hospitais. Para os empregados terceirizados que atuam em hospitais, a Urbs recomenda que sejam feitos crachás ou documentos que também identifiquem a instituição de saúde na qual a pessoa exerce suas atividades. No terminal e na Estação da Rui Barbosa, o embarque será feito pela porta 1 do ônibus.

Agentes da Regional do Pinheirinho que vão trabalhar dentro dos ônibus farão a fiscalização e a chamada dos passageiros da área da saúde para entrarem no veículo. A linha especial também vai respeitar as novas regras de operação do sistema de transporte da capital, com saída com 30% de lotação no terminal e ocupação máxima de 50% durante o trajeto.

