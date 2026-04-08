Professores suspendem paralisação após acordo com a Prefeitura de Curitiba

Professores da rede municipal e a Prefeitura de Curitiba avançaram em acordos nesta quarta-feira (08/04). No início do dia, os educadores iniciaram uma paralisação pedindo melhorias no plano de carreira, ampliação do auxílio-alimentação e o fim do desconto de 14% sobre aposentadorias.

A greve foi considerada ilegal pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR). Contudo, uma manifestação da categoria aconteceu na Praça 19 de Dezembro. No início da tarde, o secretário municipal de Educação de Curitiba, Paulo Schmidt, afirmou que cerca de 95% das unidades de ensino não tiveram o funcionamento afetado pela greve e que a pasta se reuniria com os sindicatos ao longo do dia.

Após reunião com o município, a presidente do Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal (Sismmac), Diana Abreu, avaliou o dia como positivo para a categoria e confirmou o retorno dos professores às atividades escolares.

“Fizemos uma grande passeata no Centro de Curitiba, e a prefeitura reconhece isso na medida em que negocia. Nós temos ali algumas questões importantes que foram pactuadas. Seguiremos mobilizados, cobrando que essas propostas se efetivem. As escolas retornam a funcionar normalmente, mas a gente seguirá sempre lutando para que o trabalho que se faz na escola seja de qualidade para as crianças e também para o professor que está lá trabalhando, para que ele seja valorizado”, disse Diana.

Acordos entre professores municipais e Prefeitura de Curitiba

A prefeitura disse que, após reunião com o Sismmac e o Sindicato dos Servidores Municipais (Sismuc), foi combinado que o município começará a pagar o vale-alimentação a partir de março de 2027 aos servidores de nível médio e básico e do magistério.

Outro acordo feito entre as partes foi um ajuste para manter o vale-alimentação do grupo de servidores que havia perdido o direito ao benefício.

Já o percentual de beneficiados no crescimento vertical dos profissionais da educação aumentou e deve contemplar mais da metade dos inscritos, garantindo, de acordo com a prefeitura, igualdade em relação às demais carreiras.

A rede municipal de ensino possui 11.540 servidores. Do total, 6.576 se inscreveram para o crescimento vertical.

A regra atual prevê avanço de até 20% do total da rede, mas a prefeitura ampliou a proposta para 30%, o que representa um aumento de 50% em relação ao limite previsto em lei. Na proposta apresentada, também houve melhoria nos percentuais de crescimento: 30% de avanço no nível 1 e 25% nos níveis 2 e 3, com implantação em setembro deste ano.