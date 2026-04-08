Secretário chama greve de “situação extrema” e quer negociar com professores

O secretário municipal de Educação de Curitiba, Paulo Schmidt, afirmou que as negociações com os professores da rede municipal devem ocorrer ainda nesta terça-feira (08/04). A medida busca mitigar os impactos da paralisação e acelerar a retomada das atividades nas escolas.

Mesmo considerada ilegal pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), a mobilização da categoria cobra melhorias no plano de carreira, ampliação do auxílio-alimentação e o fim do desconto de 14% sobre aposentadorias. A decisão judicial apontou irregularidade devido ao fato de o prazo de negociação coletiva ainda não ter sido esgotado.

Segundo o secretário, cerca de 95% das unidades de ensino não tiveram o funcionamento afetado pela greve. Ainda assim, a Prefeitura busca evitar o prolongamento do impasse, classificado como uma situação extrema, e aposta no diálogo para normalizar o atendimento à população.

“Tenho conversado com as lideranças sindicais e não há motivo para prorrogar essa situação extrema. Precisamos sentar, discutir e garantir que a população não tenha maiores prejuízos”, afirmou Schmidt durante coletiva de imprensa.

Demandas dos professores

Entre os principais pontos levantados pelo Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (Sismmac) está a progressão na carreira. De acordo com o secretário, a reivindicação inicial previa atendimento integral, mas cerca de metade dos profissionais aptos chegou a se inscrever no processo.

A proposta inicial da Prefeitura era contemplar aproximadamente 40% da demanda, o equivalente a cerca de 2,6 mil servidores. Com o avanço das negociações, esse percentual subiu para quase 60% dos profissionais nas fases iniciais da carreira. A projeção da gestão municipal é que, com ciclos alternados de progressão vertical e horizontal, toda a demanda atual seja atendida até o fim do mandato, em 2028.

Outras reivindicações da categoria devem ser debatidas ao longo da tarde, com o objetivo de construir um acordo que leve à suspensão da greve. “A expectativa é que amanhã tudo volte ao normal e que as atividades escolares do mês sigam plenamente”, concluiu o secretário.