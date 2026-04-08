Com greve ilegal, professores mantém manifestação em Curitiba

Professores da rede municipal realizam um ato nesta terça-feira (08/04), em Curitiba, para cobrar melhorias na educação. A mobilização partiu da Praça 19 de Dezembro em direção ao Palácio Nossa Senhora de Salete, onde fica a sede da Prefeitura.

A manifestação ocorre mesmo após decisão do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) que apontou a ilegalidade do movimento. Segundo a liminar, não houve esgotamento das negociações coletivas nem garantia de manutenção do serviço essencial com um percentual mínimo de profissionais em atividade.

O Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (Sismmac) contesta a decisão. Em caso de descumprimento, a entidade pode ser multada em R$ 100 mil, além do desconto nos salários dos servidores que aderirem à paralisação.

O que pedem os professores

Entre as principais reivindicações estão a ampliação de vagas para crescimento vertical na carreira, aumento do auxílio-alimentação, fim do desconto de 14% sobre aposentadorias e melhorias na estrutura da rede municipal. Segundo o sindicato, das 20 propostas previstas no plano de governo, apenas uma foi efetivamente cumprida até agora.

A Prefeitura de Curitiba afirma que mantém diálogo com a categoria. De acordo com a administração, houve avanços nas negociações, com ampliação das oportunidades de progressão na carreira dentro dos limites legais.

“A rede conta com 11.540 servidores. Desses, 6.576 se inscreveram para o crescimento. A regra atual prevê avanço de até 20% do total da rede. A partir desse ponto, a negociação evoluiu para uma proposta de 30%, o que representa um aumento de 50% em relação ao limite previsto em lei”, informou a Prefeitura.

O município também destacou reajustes nos percentuais de progressão e melhorias no vale-alimentação, além da possibilidade de ampliação desses índices nos próximos ciclos de negociação.