Operação do Gaeco prende PMs e encontra drogas em batalhão de Curitiba

O policial militar Marcionilio Sancho Cambuhy Junior, conhecido nas redes sociais como Sancho Loko, foi um dos três alvos de uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná. Nesta terça-feira (08/04) foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, na casa dos suspeitos e também no batalhão de polícia onde estão lotados.

A operação tem como objetivo apurar o possível cometimento, de forma reiterada, dos crimes de tortura, fraude processual, lesão corporal e falsidade ideológica por três policiais militares. Nas residências de dois dos investigados, foram encontradas munições irregulares e dinheiro em espécie.

Já em armários sem identificação na unidade da Polícia Militar, foram localizados simulacros de arma de fogo, munições irregulares, maconha, crack e cocaína.

Também foram apreendidos telefones celulares e outros itens de armazenamento eletrônico, cujo conteúdo poderá auxiliar na apuração dos fatos.

A Polícia Militar disse em nota que “será instaurado o procedimento administrativo cabível para apuração dos fatos. Por fim, reforça que não compactua com quaisquer condutas que afrontem os valores, princípios e normas que regem a Corporação, reiterando seu compromisso com a legalidade, a transparência e a responsabilidade na condução de seus procedimentos”.

Advogado de defesa de Sancho, Cláudio Dalledone, falou sobre a prisão e classificou o PM como ordeiro. Segundo ele, as munições encontradas com o seu cliente são comuns ao seu ofício de instrutor de tiro. “O soldado Sacho é um policial ordeiro e vai provar sua inocência e a origem de tudo que foi apreendido com ele. Haverá uma audiência de custódia e com absoluta segurança a juíza vai determinar que ele seja prontamente colocado em liberdade”.

Questionado sobre as denúncia que motivaram a acusação, Dalledone limitou-se a dizer que este posicionamento acima é o único para o momento, já que ainda não existem, segundo ele, acusação formal sobre outros delitos.

Quem á Sancho Loko?

Sancko Loko tem 43 anos, é casado e ficou famoso nas redes sociais (tem cerca de 400 mil seguidores, somando Instagram e TikTok) por compartilhar vídeos durante algumas das operações policiais que participou, mostrando outros colegas, em bastidores e situações inusitadas, como quando mostrou ele e sua equipe comprando repelente após serem atacados por pulgas durante uma abordagem a suspeitos de tráfico.

Também ganhou projeção com entrevistas a podcasts ou postagens com falas consideradas agressivas, homofóbicas e o uso exagerado de palavrões. Sancho Loko concorreu ao cargo de deputado federal pelo PROS nas últimas eleições de 2022 e obteve 9.128 votos, segundo o TSE.