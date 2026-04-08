Prefeitura fecha Mesa Solidária da Praça Tiradentes; veja o que abrirá no lugar

O prefeito Eduardo Pimentel (PSD) anunciou em seu perfil no Instagram o fechamento da unidade central do Mesa Solidária, que fica atrás da Catedral Basílica de Curitiba. Alvo de críticas sobre sobre supostamente promover a presença de pessoas em situação de rua na região, o que contribuiria para o aumento da insegurança, o restaurante popular será substituído por um módulo da Guarda Municipal.

A região esteve em destaque recentemente por uma série de vídeos divulgados pelo vereador Da Costa do Perdeu Piá (União) denunciando a insegurança na Praça Tiradentes, com tráfico de drogas em plena luz do dia. O político criticou com veemência a falta de ação do prefeito Eduardo Pimentel para combater as práticas criminosas. A grande exposição do vereador causou até uma investigação por parte do Ministério Público sobre sua conduta.

A resposta administrativa da Prefeitura veio com o anúncio feito por Eduardo Pimentel. “Nossa luta é tirar as pessoas das ruas. Tem gente que só reclama e não apresenta solução. Aqui a gente faz diferente. Age. Temos estrutura, agora organizamos para dar mais resultado”, disse. “O módulo da GM terá foco no atendimento ao turista, reforçando a presença constante no Centro para a proteção de quem vive, passa e trabalha na região”.

Ao mesmo tempo, Pimentel confirmou o lançamento do BASE (Bem-estar, Apoio, Solidariedade e Emprego), uma estrutura que além de comida, vai oferecer aos necessitados a possibilidade de receber encaminhamentos para cursos, vagas de emprego e mesmo tratamento para dependências químicas e do álcool. O novo espaço fica na Alameda Dr. Muricy, 71, cerca de 200 metros do antigo Mesa Solidária.