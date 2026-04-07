Curitiba inaugura novo hospital voltado a pacientes após internação

O Hospital Royal foi inaugurado nesta terça-feira (07/04) em Curitiba com investimento de R$ 94 milhões. O empreendimento privado, localizado no bairro Rebouças, é voltado a cuidados pós-internação e pertence ao Grupo Royal, que possui unidades nesse formato em Vitória, no Espírito Santo, e São José dos Campos, em São Paulo.

O grupo foi fundado em 2017 e foca em um nicho intermediário entre a internação intensiva e a assistência domiciliar (home care) de pacientes de baixa e média complexidade. O hospital de transição é voltado para pacientes que já superaram a fase crítica em hospitais de alta complexidade, mas que ainda demandam reabilitação ou cuidados específicos antes de retornarem para casa.

Em Curitiba, o hospital ocupa o imóvel da antiga Companhia Slaviero de Automóveis, na Avenida Iguaçu. O espaço passou por reformas estruturais para abrigar 78 leitos e quatro salas cirúrgicas.

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Com a abertura na capital paranaense, essa é a primeira unidade do grupo no Sul do país. Nesta terça ocorreu a inauguração da estrutura física. A expectativa é de que o hospital comece a funcionar em até 30 dias.

Instalação em Curitiba

CEO do Grupo Royal, Gustavo Ribeiro, disse que a escolha por Curitiba para a nova unidade levou em conta indicadores demográficos da capital paranaense.

“Curitiba é uma cidade em constante crescimento, ambiente ideal para um investimento inovador. E vimos também uma transformação importante no envelhecimento da população, com o aumento da expectativa de vida e as demandas que essa fase traz”, definiu o diretor.

O prefeito Eduardo Pimentel acompanhou o evento de inauguração nesta terça-feira.