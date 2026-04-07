Curitiba registra 63 casos graves de gripe em 2026; veja como se proteger

Durante o outono e inverno é comum o aumento de casos de doenças respiratórias em Curitiba, especialmente com a oscilação de temperaturas e aumento da amplitude térmica. Conforme explica a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), diferentes vírus que provocam doenças circulam, como o A/H1N1, A/H3N2 e Influenza B.

Por isso é necessário manter o alerta para sintomas que indicam gripe, principalmente em grupos mais vulneráveis, como crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas. A SMS indica que um diagnóstico correto e o tratamento no início da doença são importantes para evitar complicações da gripe.

Em uma pré-escola no bairro Bacacheri, por exemplo, pais foram informados de oito casos de crianças com Influenza em poucos dias, o que reforça a importância dos cuidados nessa época do ano.

Sobre o número de síndromes respiratórias, a SMS afirma que o volume está dentro do esperado. Contudo, há mais casos neste ano em comparação com o mesmo período do ano passado.

Conforme nota enviada à Tribuna do Paraná, a pasta diz que de janeiro até 21 de março, Curitiba registrou 63 casos de síndrome respiratória aguda grave (Srag) por Influenza. No mesmo período de 2025 foram confirmados 34 casos e, em 2024, 62 casos.

Dicas para prevenir a gripe

A principal orientação da SMS para este período é reforçar as medidas preventivas, principalmente para os mais vulneráveis, como pessoas com 60 anos ou mais, crianças, gestantes e pessoas com doenças pré-existentes, como hipertensão e diabetes.

Entre as dicas estão:

• Manter a vacinação atualizada, especialmente contra influenza.

• Procurar atendimento em caso de sintomas respiratórios, preferencialmente pela Central de Teleatendimento Saúde Já (3350-9000).

• Adotar medidas de prevenção como higiene das mãos, etiqueta respiratória e ventilação de ambientes.

• Utilizar máscara em caso de sintomas respiratórios.

Vacina contra a gripe em Curitiba

A campanha de vacinação contra a Influenza 2026 começou no dia 28 de março. Até esta terça-feira (07/04) foram aplicadas 46,8 mil doses no público prioritário, cerca de 10% da meta de imunização. A campanha segue até o dia 30 de maio.

Estão no grupo prioritário pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas (mães que tiveram bebê até 45 dias), povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, pessoas com doenças crônicas, com deficiência, professores, profissionais de saúde, das forças de segurança e salvamento, das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, portuários, dos correios, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

Confira os horários e locais de vacinação.