Prefeitura começa obra para corrigir problema crônico de alagamentos

Uma obra de macrodrenagem começou nesta terça-feira (07/04) na região da Trincheira do Sabará, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no bairro Cidade Industrial de Curitiba. A intervenção prevê a instalação de uma nova rede de drenagem com aproximadamente 200 metros de extensão para resolver os alagamentos recorrentes no ponto mais baixo da marginal, causados pela rede atual que não comporta o volume de água.

Os serviços de escavação começam pela Rua Ricardo Emílio Michel, seguindo para a Rua Senador Accioly Filho e depois até a marginal do Contorno Sul. Os primeiros trabalhos envolvem a mobilização de equipamentos e equipes. O prazo estimado de execução é de 90 dias, podendo sofrer ajustes conforme as condições climáticas.

A nova estrutura de drenagem vai melhorar o escoamento das águas pluviais e aumentar a segurança viária na região. Além da instalação da rede, os serviços incluem a recomposição das calçadas e do pavimento danificados durante a execução.

Durante o período de obras, poderão ocorrer intervenções pontuais no trânsito, e motoristas e pedestres devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização provisória no local.

Início da obra de macrodrenagem que vai minimizar os riscos de alagamentos na Trincheira do Sabará. Curitiba, 07/4/2026. Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM