Morre em Curitiba Bernt Entschev, referência no recrutamento de executivos

O empresário Bernt Entschev morreu na segunda-feira (06/04), aos 82 anos, em Curitiba. Com trajetória de mais de 50 anos de atuação profissional, fundou a deBernt em 1986, uma das principais empresas de recrutamento e desenvolvimento de executivos no Brasil.

Entschev estava internado no Hospital Sugisawa. A causa da morte não foi divulgada.

Além da atuação na área de busca de executivos, o empresário também foi comentarista em veículos como a CBN, Gazeta do Povo e RPC. Também contribuiu para empresas como Souza Cruz e Manasa, além de instituições como AMCHAM, AHK, ABRH e IBEF.

“Ele foi também uma inspiração ao defender que, por trás de cada estratégia de negócio ou processo de seleção, é necessário entender a cultura das empresas e o momento de vida das pessoas”, diz nota da empresa deBernt.

Entschev nasceu na Alemanha, mas era brasileiro de coração. Ele ajudou na construção de carreira de gerações de líderes e no avanço do mercado de RH no país.

Velório de Bernt Entschev

O velório acontece nesta terça-feira (07/04), às 17 horas, na Capela Vaticano, Sala Esmeralda, em Curitiba. O sepultamento será às 12 horas de quarta-feira (08/04).