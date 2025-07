Professora vai representar escola de Curitiba na COP 30

A educação básica brasileira terá uma voz de destaque na 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), o principal evento global de combate às alterações climáticas, que acontecerá de 10 a 21 de novembro, em Belém (PA). Carolina Paschoal, pedagoga e diretora da Escola Pedro Apóstolo, localizada no bairro Capão Raso, em Curitiba, irá ministrar uma palestra no dia 11 de novembro sobre o papel transformador da sustentabilidade e da educação na sociedade.

O tema faz parte da rotina da própria instituição, que há mais de 20 anos desenvolve diversas iniciativas sustentáveis — entre elas, a eliminação do uso de plásticos e a compostagem de resíduos orgânicos— e já foi reconhecida pela ONU pelo comprometimento com projetos ambientais e práticas de responsabilidade socioambiental.

A COP30 promete ser um marco, atraindo representantes de quase 200 países, renomados especialistas em meio ambiente e importantes lideranças mundiais, com uma expectativa de reunir mais de 400 mil pessoas na capital paraense.

O evento se divide em duas áreas principais:

Blue Zone, de acesso restrito, onde ocorrem negociações oficiais e decisões entre delegações e autoridades;

Green Zone, aberta ao público, com atividades, debates e exposições para engajar a sociedade em soluções climáticas.

É nesse espaço que será realizada a palestra da diretora, a única representante da educação básica do Brasil na programação da Responding to Climate Change Limited (RTCC), organização sem fins lucrativos e observadora oficial das principais convenções ambientais da ONU (UNFCCC, CDB e UNCCD).

“Essa é uma oportunidade única para debatermos um tema tão urgente e fundamental. Acreditamos que o ambiente escolar tem um papel essencial na formação de uma consciência sustentável”, afirma Carolina Paschoal.

“Por isso, buscamos integrar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) ao nosso currículo e repensar nossos hábitos com o objetivo de reduzir os impactos ao planeta.” Após a palestra, a diretora participará de uma sessão de perguntas e respostas com um moderador e, em seguida, concederá uma entrevista à Climate Change TV, a primeira emissora online do mundo totalmente dedicada às questões climáticas.

Compromisso com o meio ambiente

A escolha da diretora da instituição para palestrar na Conferência reflete a atuação da Escola Pedro Apóstolo desde a sua fundação, em 1997, que tem como pilar a sustentabilidade. Para a instituição, é prioridade desenvolver projetos que transformem ideias em ações concretas, reduzindo o consumo desnecessário e mostrando aos estudantes que suas escolhas cotidianas podem impactar positivamente a relação com o meio ambiente.

Seguindo essa proposta, são desenvolvidas diversas iniciativas voltadas à conscientização ambiental, como o Programa Desconto Sustentável, que oferece desconto na mensalidade às famílias que compartilham práticas adotadas em casa com impacto positivo no meio ambiente.

Além disso, toda a energia consumida é proveniente de fontes 100% limpas, gerada por energia solar proveniente dos parques solares da empresa Enfinity. A instituição também é ponto de arrecadação do Tampinha Solidária, um projeto social de reciclagem de tampas plásticas com o objetivo de garantir recursos para a aquisição de fraldas geriátricas para lares de idosos.

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) também são constantemente relacionados aos projetos de pesquisa dos alunos ao longo do ano. Além disso, as famílias contribuem constantemente com materiais que são reaproveitados em atividades pedagógicas realizadas na escola. “Esta é uma possibilidade de desenvolver a consciência ecológica, estimulando o processo criativo das crianças por meio de materiais não estruturados”, destaca a diretora.

Outro projeto é a compostagem do resíduo orgânico produzido no ambiente escolar, que é transformado em adubo – inclusive copos de papel, guardanapos e embalagens vegetais. Desde o início do projeto, mais de 25 toneladas de material foi compostado.

Na Escola, até mesmo resíduos de materiais escolares são reciclados por meio de uma iniciativa em parceria com a empresa Terracycle, que recolhe o material – e esponjas de louça trazidas de casa pelas famílias. A coleta de resíduo de óleo vegetal é outra preocupação da instituição que, em parceria com a empresa Preserve Ambiental, recolhe e destina o produto para ser transformado em biodiesel.

Os materiais escolares que não estão mais em uso também são destinados para reciclagem correta, com o peso destinado à Ong Papel Bom pra Cachorro, que ajuda animais em situação de rua.

Mais de vinte e cinco anos depois, a instituição orgulha-se de ter mantido seu foco e expandido sua atuação. Sediada em um terreno localizado no bairro Capão Raso, com 2.984 metros quadrados, atualmente atende alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental II e oferece aulas em meio período (matutino e vespertino), intermediário e integral bilíngue.