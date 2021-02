A prefeitura de Colombo decidiu homenagear a professora Daiana Stefhanne Costa da Silva, que morreu no dia 26 de dezembro de 2020 vítima da covid-19. Uma rua no bairro São Gabriel passa a levar o nome da professora, que contraiu a doença enquanto estava grávida.

Quando sua situação piorou e ela foi precisou ser entubada na UTI, o parto foi induzido para garantir a segurança de mãe e filha. Assim nasceu a pequena Catarina Vitória, que venceu essa batalha, mas não pôde comemorar ao lado de sua mãe. Mesmo sem comorbidades, a situação de Daiana continuou a piorar e ela não resistiu às complicações da doença.

“A cada gesto de amor, vamos vencendo a dor. Estamos sendo muito abraçados por orações, palavras, mensagens, homenagens e gestos concretos, de conhecidos e de desconhecidos. Isso mostra o quanto a história da Daiana tocou o coração das pessoas”, disse Tatiane da Silva Lima, irmã do marido de Daiana, Helton.

“Para mim tem sido um mix de sentimentos. A gente fica feliz com o que temos recebido de doações, carinho e muito amor, mas também dá uma tristeza muito grande pela perda da Dai. Era minha companheira. Fazia tudo por mim e eu por ela. Foram 8 anos maravilhosos e a falta dela é muito grande”, lamentou Helton.

Em memória a professora, o prefeito de Colombo Helder Lazarotto assinou o decreto n°016/2021 que altera a nomenclatura de uma rua de acesso ao bairro São Gabriel. O trecho com alteração do nome compreende seu início na rua Felício Kania, aproximadamente 110 metros do cruzamento com a Avenida Prefeito João Batista Stocco e segue 15 metros de largura até o cruzamento com a Avenida Prefeito João Batista Stocco. O nome passa a ser Rua Professora Daiana Stefhanne Costa da Silva.

