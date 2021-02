O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) segue nesta quarta-feira com o alerta laranja de tempestade, válido até às 23 horas, em Curitiba e restante do estado. De acordo com o Inmet, há possibilidade em todo o Paraná de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h, e queda de granizo. Um intenso ciclone extratropical irá se formar a partir desta noite no litoral sul do Rio Grande do Sul e pode pintar por aqui.

Nesta quarta-feira as temperaturas ficam entre os 19 e 30 graus e a chuva deve chegar a Curitiba a partir das 16h.

O alerta de temporal prevê risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. O risco de temporal acontece por causa da instabilidade atmosférica, principalmente nas regiões de fronteira entre o Paraguai e Paraná.

Ciclone Extratropical

Um intenso ciclone extratropical se formará a partir da noite desta quarta-feira no litoral sul do Rio Grande do Sul. No decorrer da quinta-feira (4), as condições meteorológicas associadas com esse sistema provocarão tempo severo (chuvas fortes, acompanhadas de rajadas de vento – 70 km/h a 90 km/h – e eventual queda de granizo) nos três estados da região Sul do país. Os acumulados de chuva podem variar entre 70 e 100 mm em 24 horas especialmente no sul e leste do Rio Grande do Sul. No decorrer da quinta, este ciclone irá se descolocar de maneira rápida para o Oceano Atlântico causando ventos fortes com rajadas da ordem de 70 a 90 km/h na costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Em julho do ano passado, um ciclone bomba chegou em Curitiba e foi responsável por grandes estragos na cidade.