Um professor de escola pública estadual de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, foi afastado cautelarmente das funções a pedido do Ministério Público do Paraná (MP/PR). Ele foi denunciado pela 2ª Promotoria de Justiça da comarca por importunação sexual, assédio sexual, vias de fato e submissão de adolescente a vexame ou constrangimento, crimes que teriam sido praticados contra um aluno de 15 anos em agosto e novembro do ano passado.

O nome do professor, bem como a instituição de ensino na qual ocorreram os crimes, não foram revelados pelo processo correr em sigilo absoluto.

A decisão determinou que o professor seja afastado do exercício do cargo e proibido de entrar na escola em que lecionava e de manter contato por qualquer meio com a vítima e testemunhas.

Além dos pedidos cautelares atendidos pelo Judiciário, o MPPR requer a condenação do réu pelos crimes cometidos (cujas penas máximas somadas podem ultrapassar 11 anos de prisão) e que ele pague à vítima indenização por dano moral.

Manda pra Tribuna!

