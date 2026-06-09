Produtor de moda Chrys Kishida é transferido para a Cadeia Pública de Curitiba

O produtor de moda Chrys Kishida, conhecido publicamente como influenciador digital, fotógrafo e estilista de Curitiba, passou por audiência de custódia e está detido preventivamente na Cadeia Pública de Curitiba, na Cidade Industrial. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar sob a acusação de ter participado de um roubo de uma idosa no bairro Água Verde, em Curitiba, na última sexta-feira (5).

Kishida dirigia um Honda CR-V branco quando um homem saiu do veículo para abordar uma mulher que chegava ao local de trabalho. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento. Para a reportagem da Tribuna do Paraná, o advogado de defesa Jefferson Cruz disse que sustenta a inocência de Chrystyan, “que se viu envolvido em uma situação não criada por ele e que culminou em um resultado que jamais desejou ou objetivou”.

Segundo a polícia, Kishida e o outro suspeito do furto, que segue foragido, se dirigiram para um motel no bairro Boqueirão após o crime. Durante interrogatório na delegacia, o produtor de moda confirmou que foi localizado em um motel com pertences roubados da vítima. No entanto, ele reforçou que conheceu o autor do furto apenas naquele dia.

O delegado pergunta a Chrys se ele estava junto quando o assalto da idosa aconteceu. “Ele assaltou. Eu não tinha nenhuma noção do que ele estava fazendo”, respondeu Kishida.

Defesa pede apuração dos fatos

Em nota, a defesa de Chrystyan Yuzo Kishida acredita que o caso ainda precisa de aprofundada apuração dos fatos. O advogado Jefferson Cruz explica que todas as circunstâncias precisam ser analisadas com cautela, respeitando os princípios constitucionais da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa.

A defesa reforça que já adotou medidas judiciais junto ao Tribunal de Justiça para o habeas corpus, buscando a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória de Chrystyan, para que ele possa responder ao processo em liberdade.

Quem é Chrys Kishida

Produtor de moda, estilista, fotógrafo e influenciador digital, Chrys Kishida é radicado em Curitiba e atua há mais de 30 anos na moda. Já atuou como diretor criativo, personal stylist, figurinista e colunista. Trabalhou com atrizes como Maria Fernanda Cândido e Letícia Sabatella.

Em 2022, lançou sua própria marca de camisetas Yuzo. A mais comentada collab da marca foi desenvolvida com a Inversa Store, uma loja multimarcas localizada no bairro Cabral.

Kishida tentou entrar para a área política. Nas eleições municipais de 2020, concorreu ao cargo de vereador em Curitiba pelo Partido Progressista (PP). Ele obteve 638 votos e ficou na suplência.