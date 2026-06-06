Influenciador de moda de Curitiba é preso após roubo a idosa

O influenciador digital, produtor de moda e fotógrafo Chrys Kishida foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) na manhã desta sexta-feira (5), em Curitiba, sob a acusação de envolvimento em um roubo. Kishida, que acumula 30 mil seguidores em uma de suas redes sociais e já foi candidato a vereador, foi localizado pela polícia em um motel no bairro Boqueirão, poucas horas após o crime.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, a ação criminosa ocorreu no bairro Água Verde, quando dois homens a bordo de um veículo Honda CR-V branco abordaram uma mulher que chegava ao local de trabalho. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um dos ocupantes desceu do carro e, portando um simulacro de arma de fogo, rendeu a vítima.

Foram roubados a bolsa, o aparelho celular e outros pertences pessoais da mulher, que ficou abalada com a abordagem.

Logo após a fuga, o serviço de inteligência e as viaturas da PM iniciaram o rastreamento do veículo utilizado no assalto. O automóvel foi localizado estacionado num motel. Os policiais realizaram a abordagem no local, resultando na prisão em flagrante do influenciador. O outro suspeito fugiu logo depois da chegada da Polícia.

As informações preliminares apontam que a motivação da conduta criminosa estaria vinculada ao histórico de dependência química do suspeito.

O influenciador admitiu a participação no crime e disse que conheceu o outro envolvido na noite anterior. “Ele não é meu companheiro, mas eu não tinha a mínima noção do que ele estava fazendo”, disse o influenciador em depoimento à Polícia Civil após a prisão.

Perfil profissional e histórico político

Nas plataformas digitais, Chrys Kishida apresenta uma rotina voltada ao universo da moda, produção de imagens e cobertura de eventos sociais. Em suas descrições oficiais, ele se identifica como diretor criativo, personal stylist, fotógrafo e biomédico. Ingressou na vida pública no ano de 2020, quando concorreu a uma vaga na Câmara Municipal de Curitiba pelo Partido Progressista (PP), ficando como suplente.